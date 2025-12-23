Inversiones

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

Este proyecto propone una nueva forma de invertir y habitar el Caribe colombiano, a través de un modelo de propiedad fraccionada integrado al entorno natural y cultural.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 4:20 a. m.
Foto: A.P.I.

En Palomino, donde la Sierra Nevada se encuentra con el mar y la selva marca el ritmo del territorio, surge NAIO Palomino, un proyecto que propone una nueva forma de invertir y habitar el Caribe colombiano a través de un modelo de propiedad fraccionada integrado al entorno natural y cultural.

Palomino es reconocido por su equilibrio entre naturaleza, tradición indígena y vocación turística. En este escenario se desarrolla NAIO Palomino, un proyecto diseñado por ALH Taller de Arquitectura que busca integrarse de manera armónica al paisaje, con villas rodeadas de vegetación nativa, jardines abiertos a la selva y piscinas privadas. Su primera etapa ya se encuentra en operación y ha recibido reconocimiento de medios nacionales y de la Guía Michelin. Actualmente avanza la segunda etapa, que contempla nuevas villas de dos, tres, cuatro y cinco habitaciones.

Uno de los principales diferenciales del proyecto es su modelo de propiedad fraccionada, que permite adquirir una villa desde una cuarta parte de su valor total. Este esquema busca facilitar el acceso a una propiedad vacacional sin asumir la totalidad de la inversión. NAIO Palomino cuenta además con un operador hotelero encargado del mantenimiento integral, servicios generales, jardinería, cuidado de piscinas y housekeeping, bajo un estándar de operación hotelera.

Las semanas que no son utilizadas por los propietarios pueden integrarse a la operación del hotel mediante un contrato con el operador Oxo, lo que permite generar ingresos de forma estructurada. El proyecto incluye amenidades como piscinas, restaurantes, gimnasio, canchas de tenis, minimarket y un beach club que opera como uno de los puntos de referencia de la zona. Durante el último año, NAIO Palomino ha sido destacado por publicaciones especializadas como Travel + Leisure y fue portada de la revista Diners.

El proyecto también incorpora un enfoque de trabajo con la comunidad local. Actualmente, el 80 por ciento de sus colaboradores proviene de la región y más del 60 por ciento de las compras de alimentos y bebidas se realizan a proveedores de la zona. La operación integra artesanos, guías y emprendedores locales, con el objetivo de fortalecer la economía del territorio y ofrecer a los visitantes una experiencia conectada con la identidad de Palomino.

NAIO Palomino es desarrollado por Promotora Grupo 30 y comercializado por Proyectos & Estrategias. El proyecto se posiciona como una alternativa de inversión en un destino de alto potencial, bajo un modelo que combina uso vacacional, operación hotelera y vinculación comunitaria. En Palomino, una villa deja de ser solo una aspiración y se presenta como una oportunidad de inversión que se vive y se disfruta.

