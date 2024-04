Por historias como esta Teleperformance Colombia es un referente en diversidad e inclusión laboral

A Jennifer Vásquez una enfermedad huérfana la dejó postrada en una cama durante más de 13 años. Experimentó desde el coma hasta la parálisis total. “Fue una situación muy repentina, de un día para otro. Yo era muy activa, de hecho no me quedaba quieta. Estudiaba, trabajaba y bailaba un montón. Un día me subí a un bus y comencé a sentirme muy cansada; no sentía dolor, pero me sentía rara. Cuando me quise bajar no tuve la fuerza, me ayudaron y con dificultad llegué a la oficina. Ahí fue cuando me paralicé”.