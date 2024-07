Iván Duque: imagen en caída libre

Los primeros 100 días del presidente Duque han sido turbulentos. Su proyecto de reforma tributaria, que cursa en el Congreso con el nombre de Ley de Financiamiento, se convirtió en una de las principales causas de la baja en la imagen del nuevo gobierno. Los proyectos de ley para aumentar impuestos –por los que han sufrido todos los presidentes– resultan, por naturaleza, impopulares. Pero en el caso del actual gobierno aún más: 80,8 por ciento de los encuestados manifiestan no estar de acuerdo con que se aumenten los impuestos para poder mantener programas sociales fundamentales. Tan alto porcentaje también se explica porque en las redes sociales han circulado insistentemente los avisos de prensa pagados durante la campaña electoral por el Centro Democrático que prometían “más salarios y menos impuestos” si la dupleta Iván Duque- Marta Lucía Ramírez llegaba al poder.

También ha afectado negativamente el clima general –y ha golpeado al gobierno– el rechazo de los colombianos ante la corrupción. El porcentaje de encuestados que creen que ese problema está empeorando subió de 80,2 por ciento a 87,2 por ciento desde septiembre. Y ahora encabeza la lista de las principales dificultades de Colombia en este momento, tras desplazar incluso al desempleo, que suele aparecer en el primer lugar. Aunque el gobierno de Duque no se ha visto salpicado por ningún escándalo, el primer mandatario no sale bien librado ante la pregunta sobre qué tan comprometido está en la lucha contra ese flagelo. Quienes no creen que está librando esa batalla pasaron de 31,6 a 51,4 por ciento. La frustración por el hundimiento de los proyectos de ley que buscaban poner en práctica la consulta anticorrupción puede haber contribuido a incrementar esta actitud.