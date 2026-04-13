‘Michael’: El fenómeno mundial que revive la leyenda del Rey del Pop

Más de 4.000 fanáticos y algunos de los familiares más cercanos de Michael Jackson asistieron a la esperada premier de la película sobre su vida. Además de la alfombra roja en el Uber Eats Music Hall de la ciudad de Berlín, en Alemania, se organizaron varios conversatorios en los que participaron el director y los dos actores que interpretaron al artista.

Katherine Jackson, su mamá, fue la gran ausente. Se cree que no pudo estar por un tema de salud. Paris, su hija, tampoco asistió. Desde que se anunció el proyecto cinematográfico ha mantenido una posición crítica al igual que La Toya Jackson, hermana del cantante, quien tampoco participó en la gala.

La gran estrella fue Jaafar Jackson, sobrino del cantante y actor principal del filme, quien según las impresiones del público y la crítica estuvo a la altura del personaje. Para interpretar a su tío se preparó durante más de un año. Incluso hubo ocasiones en las que ensayó tanto las coreografías que al final de la jornada le sangraban los pies.

Su parecido físico y su voz fueron las características que le permitieron quedarse con el papel, después de un largo proceso de selección que duró cerca de un año.

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La cuota colombiana

Al estreno del filme asistió Alejandra Jackson, la madre de Jaafar. Durante su adolescencia esta colombiana, radicada en Estados Unidos, conoció a Randy Jackson, el hermano de Michael. De su relación nacieron dos hijos. Cuando el amor se acabó Alejandra regresó a Colombia, al municipio de Saravena, en Arauca, de donde su familia es oriunda. Era la única manera de tomar distancia del padre de sus hijos.

Alejandra Jackson, la madre colombiana de Jaafar Jackson, hizo presencia junto al resto de su familia y le mostró su respaldo a su hijo Foto: Getty Images for Universal Pictu

Pero él viajó a buscarlos y la historia terminó como de película: miembros de la guerrilla del ELN lo secuestraron. Rápidamente lograron su liberación argumentando que Randy era un pastor que había ido a una labor misionera en Saravena. Nunca supieron que se trataba de un Jackson.

La situación llevó al entonces embajador de Estados Unidos en Colombia a contactar a Alejandra para pedirle que llevara a los niños a suelo estadounidense. Así que volvieron los tres a la mansión Jackson. Aquí se enamoró de otro de los hermanos de Michael, Jermaine, tuvieron dos hijos, entre ellos Jaafar, y adoptaron un tercero que llegaría a completar la familia.

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Un rodaje con complicaciones

Originalmente la película estaba planeada para estrenarse en abril de 2025, pero según una investigación de Variety tuvo un retraso de más de un año. La razón, el final de la primera parte de la película tuvo que cambiarse porque hacía referencia al caso de Jordan Chandler, un menor de edad del que presuntamente había abusado Jackson. Según el acuerdo que firmó con la familia, esta historia no podía adaptarse al cine.

El filme fue muy fiel a la historia de Jackson, tanto así, que recrearon fielmente los vestuarios e incluso utilizaron las locaciones reales en donde se grabaron los videoclips. Foto: Universal

Grabar un nuevo final aumentó entre 10 y 15 millones de dólares el presupuesto, un gasto que terminó asumiendo la familia del cantante, que hoy maneja su patrimonio.

Los incendios forestales ocurridos en California en 2025 también retrasaron el proyecto, pues destruyeron la casa del guionista, el premiado John Logan, quien no pudo continuar realizando su trabajo.

Las expectativas son altas. El estudio cinematográfico Lionsgate estima que las ganancias para esta producción serán de 700 millones de dólares, una cifra que superaría a otras cintas biográficas de artistas, pero que estaría por debajo de Bohemian Rhapsody, la película sobre la vida de Freddie Mercury, que recaudó 900 millones de dólares y también fue producida por Graham King.