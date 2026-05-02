¿Qué ver este sábado en Disney Plus? 5 series para disfrutar en familia este 2 de mayo

Mes a mes, las plataformas de streaming renuevan su oferta para mantener entretenidas a las familias con propuestas de todo tipo.

¿Qué ver en mayo en Netflix, Prime Video, Disney y más? Estrenos imperdibles que llegan a las plataformas de streaming

Entre ellas destaca Disney+, que mezcla en su catálogo desde historias de superhéroes hasta estrenos recientes y clásicos que vienen desde el siglo pasado.

¿Qué ver en Disney este 2 de mayo?

Para este sábado 2 de mayo de 2026, estas son algunas de las producciones que se pueden ver dentro de la plataforma:

El Encargado | Temporada 4

El Encargado es una comedia dramática que narra con ironía y humor las aventuras de Eliseo, que hace uso y abuso de su poder de vigilancia. El edificio donde trabaja tiene dinámicas específicas que él maneja a la perfección, además de saber todo sobre quienes habitan el lugar. Así, Eliseo juega a ser Dios, manipulando según sus caprichos, ánimo o ganas de impartir justicia.

Elenco: Guillermo Francella, Gabriel Goity, Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale, Arturo Puig, Daniel Aráoz.

Impuros | Temporada 6

Evandro entra en el mundo del crimen para vengar la muerte de su hermano, pero su talento para los negocios convierte a su facción en un imperio. Para mantenerse en el alto mando del tráfico en Río de Janeiro, aprende a ser implacable con los enemigos, lo que llama la atención de Morello, un policía federal tan obstinado como él, dispuesto a cualquier cosa para arrestarlo. Empieza una guerra.

Elenco: Raphael Logam, Rui Ricardo Díaz, Lorena Comparato, Sérgio Malheiros, Leandro Firmino y Bruno Gagliasso.

Magicampers | Temporada 1

Únete a los jóvenes exploradores Darly y Loomis en un campamento para criaturas mágicas en una isla fantástica. Desde la cima de la Montaña Melodía hasta las profundidades de la Cueva Interminable, sus desafiantes misiones los embarcan en increíbles aventuras cada día. Sus historias se convertirán en leyenda, y descubrirán que el mejor premio es divertirse y trabajar en equipo con todos sus amigos.

Elenco: Cassie Glow, Benjamin Mackey, Uzo Aduba, Mason Blomberg, Araceli Prasarttongosoth y Carlos Solórzano.

Perfect Crown

En una Corea regida por una monarquía, una heredera de una empresa poderosa que carece de estatus toma el control de su futuro tras conocer al príncipe, que solo tiene su título. Unidos por un matrimonio por contrato, empiezan un romance que desafía las barreras sociales y reescribe el destino.

Elenco: IU, Byeon Wooseok, Noh Sanghyun, Gong Seungyeon, Yu Subin, Lee Yeon.

Travis Japan: vacaciones en Estados Unidos

Travis Japan se lanza en una aventura por las carreteras de EE.UU. Se dividen en dos grupos: uno recorre el paisaje en autocaravana y el otro se sumerge en la cultura local. Con nuevos horizontes por explorar y vínculos que fortalecer, este viaje promete ser una experiencia inolvidable.

Elenco: Travis Japan