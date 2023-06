El Atlántico está de aniversario: estás son las grandes transformaciones que celebra después de 118 años de historia

Este jueves el departamento del Atlántico cumple 118 años de fundado y en el marco de esta celebración, la gobernadora Elsa Noguera destacó el cumplimiento de los compromisos que asumió con los atlanticenses desde el inicio de su gestión. De acuerdo con la mandataria, los programas y estrategias del último cuatrienio, además del avance de proyectos y obras en ejecución, han contribuido al bienestar y progreso.

“Estamos muy contentos con lo que hemos logrado desde la Gobernación y hasta el último día de nuestro gobierno trabajaremos para la gente. Hemos avanzado a pasos agigantados con resultados en turismo, agroindustria, salud y bienestar de los atlanticenses”, destacó Noguera.

La Gobernación del Atlántico impulsó la reactivación económica de Usiacurí a través del turismo. - Foto: Gobernación del Atlántico

Turismo

El turismo ha sido uno de los ejes principales para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo en el Atlántico. Mediante la construcción de infraestructura, formación de capital humano y promoción nacional e internacional del departamento como destino, se viene posicionando como uno de los territorios más visitados a nivel nacional. Esto se debe a que está rodeado de riquezas naturales, playas, escenarios únicos para la práctica de deportes náuticos, entre otros atractivos.

Recientemente, con la apertura de las obras de ordenamiento en Sabanilla, sector Country, y Sabanilla II, los atlanticenses y visitantes disfrutan de playas sostenibles e inclusivas. La transformación de este espacio, al que no se permite el ingreso de carros que puedan dañar la arena, facilita la movilidad de personas con discapacidad para que puedan ingresar al mar. La oferta recreodeportiva es variada, y cada vez es más amplía e incluye mejores servicios y oferta gastronómica.

Un presupuesto cercano a los 17 mil millones de pesos se destinó para las obras de intervención en las playas Country y Sabanilla II, en Puerto Colombia. - Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

A Miguel Colina, propietario de la caseta El Migue, este cambio lo llena de orgullo. “En los 54 años que tengo en esta caseta nunca pensé ver este proyecto que nos brindó la gobernadora, con quien estamos muy agradecidos por esta nueva imagen. Los kioscos, las cocinas, toda la nueva infraestructura es un sueño hecho realidad”, expresó.

El Campo a Toda Marcha

La tierra del Atlántico es próspera y productiva, y muestra de ello son las primeras cosechas de limón tahití y palma de aceite en Repelón, en el marco del proyecto de agroindustria que lidera la Gobernación del Atlántico. A la fecha, están sembradas 1.500 hectáreas de palma de aceite y 1.110 de limón tahití, que hoy generan 1.500 empleos directos en el municipio.

“Cuando llegamos a la Gobernación lo que había en el sur del Atlántico era una pobreza impresionante, pero nos propusimos cambiar eso con la rehabilitación del distrito de riego de Repelón y nuestro proyecto ‘El Campo a Toda Marcha’. Hoy ya vemos un suelo verde, preparado y produciendo, que le asegura a los campesinos sus ingresos por los próximos 20 años”, dijo la gobernadora Noguera.

Esta transformación agroindustrial es posible gracias a los pilares que soportan la estrategia: agua 24/7 con fines agrícolas, financiación, asistencia técnica y compra asegurada.

La Gobernación del Atlántico le apuesta a la agroindustria a través del fortalecimiento de diferentes cultivos de limón tahití, palma de aceite y plátano. - Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

Manuel Pernet comenzó a trabajar la tierra hace más de 12 años con la siembra de tomate, sorgo, yuca, plátano. Pero la situación se hizo muy dura y tuvo que abandonar el oficio, sustento de sus hijos y esposa. Cuando llegó el programa de agroindustria a su municipio fue el primero en darse una nueva oportunidad.

“En los momentos más difíciles, cuando visitaba mi finca y veía que no podía seguir trabajando, me entristecía, sentía que el trabajo de muchos años estaba en el olvido y la tierra sin producir nada. Hoy no me alcanza la alegría y agradecimiento en mi corazón porque tengo una tierra que da frutos y me devolvió la esperanza en el campo”, expresó el productor.

Agua potable

Gracias a la apuesta de la Gobernación de llevar agua potable a todos los rincones del departamento, hoy 17 municipios ya cuentan con servicio de acueducto 24 horas, siete días a la semana: Piojó, Puerto Colombia, Sabanalarga, Galapa, Ponedera, Juan de Acosta, Repelón, Tubará, Santa Lucía, Ponedera, Baranoa, Sabanagrande, Manatí, Polonuevo, Santo Tomás y Campo de la Cruz.

Dentro de las iniciativas que entrarán en operación este año está la optimización de los sistemas de acueducto de Malambo, Soledad y Usiacurí, que permitirá que los municipios reciban agua potable, con buena presión y calidad 24/7.

El Plan Departamental de Agua del Atlántico fue reconocido por segundo año consecutivo como el mejor del país por el Ministerio de Vivienda. - Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

Otra de las grandes apuestas de la administración es llevar el agua a las zonas rurales del Atlántico y hoy, a través de 17 proyectos y una inversión de 90 mil millones, 64.847 atlanticenses que residen en los corregimientos han sido beneficiados con acueductos. Asimismo, se ejecutará el Acueducto del Norte, que beneficiará al distrito de Barranquilla y a Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Tubará, Usiacurí, Juan de Acosta y Piojó, con una inversión que alcanza los 190 mil millones de pesos.

Sandra De la Rosa es habitante de Manatí y beneficiaria de la optimización del acueducto de este municipio. “Hemos sentido una mejora en el servicio de agua. Antes llegaba solo por unas horas o cada tres días, y uno tenía que abastecerse llenando varios tanques. Pero ahora el servicio viene todos los días y eso me ha cambiado la vida y la de mis hijas”, aseguró.

Infraestructura de salud

En el municipio de Soledad, a la altura de la calle Murillo, la Gobernación del Atlántico construye el nuevo hospital Juan Domínguez Romero, que ofrecerá servicios de urgencia, consulta externa, hospitalización, cirugía, Unidades de Cuidados Intermedios para adultos, niños y neonatos, entre otros.

“En esta administración hemos logrado que la gente vuelva a confiar y, por eso, vemos cómo ha aumentado la tributación, lo que nos ha permitido sacar adelante obras como la del Juan Domínguez Romero, que es el primer hospital público que funcionará con energía solar. La obra civil termina el 30 de junio y luego vendrá la dotación, para que muy pronto la gente pueda ser atendida en este lugar”.

A la fecha, en el Atlántico se han intervenido 30 puestos de salud y seis hospitales, beneficiando a más de 320 mil atlanticenses con nuevas infraestructuras, dotación y equipos médicos.

La modernización y dotación de la UNA contó con una inversión de 5.500 millones de pesos. - Foto: Cortesía Gobernación de Atlántico

Parques para la gente

Los atlanticenses ya disfrutan de 44 nuevos espacios públicos entregados por la administración de la gobernadora, Elsa Noguera, y seis obras más avanzan a toda marcha. El trabajo en equipo con las comunidades dio como resultado un tercer grupo de obras que se ejecutan este año, como son: el Polideportivo de Soledad 2.000, la intervención urbana integral de Santa Verónica, la renovación del entorno de la iglesia de Tubará, el parque central de Ponedera, la plaza de la Arepa de Huevo en Luruaco, la plaza parque de Aguada de Pablo y la cancha La Candelaria en Galapa.

“La clave del éxito en nuestras obras ha sido la concertación, porque la gente está apropiada del proyecto desde sus diseños y los parques son el mejor ejemplo. ‘Parques para la Gente’ es una democratización del espacio público y un programa en el que la comunidad no solo es el corazón, sino también la mejor interventora”, aseguró la mandataria.

Para ejecutar estas obras se realizó una inversión de más de 200.000 millones de pesos. - Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

De hecho, el programa ‘Parques para la Gente’ ha superado la meta fijada por el Plan de Desarrollo de 600 mil metros cuadrados recuperados, gracias a una inversión total de 270 mil millones de pesos, que ha llegado a todas las cabeceras municipales y gran parte de los corregimientos del departamento.

