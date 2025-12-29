Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

En el municipio de Yondó, Antioquia, donde el sol ha sido históricamente una constante, comenzó a operar una de las apuestas más ambiciosas de la industria energética colombiana por la transición hacia fuentes limpias. Se trata de una granja solar impulsada por Ecopetrol que permitirá reducir el consumo de energía convencional en algunos de sus principales activos y avanzar en la autosuficiencia energética del país.

El proyecto, conocido como La Iguana, se levanta en un área de 26 hectáreas y está compuesto por más de 43.000 paneles solares. La infraestructura alcanza una capacidad instalada cercana a los 26 megavatios, suficiente para abastecer anualmente el consumo eléctrico de aproximadamente 23.500 hogares. La energía generada, además, será destinada a las operaciones de la refinería de Barrancabermeja y a los campos de producción de Llanito y Cazabe, ubicados en el Magdalena Medio.

Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

Según lo explicado por los responsables del proyecto, esta granja solar permitirá sustituir cerca del 6 % de la energía que actualmente consumen estos activos industriales. En términos prácticos, la refinería de Barrancabermeja ahorrará alrededor del 3 % de su consumo energético, mientras que los campos Llanito y Cazabe reducirán en una proporción similar su demanda eléctrica. Esto se traduce en una menor dependencia del Sistema Interconectado Nacional y en la liberación de energía que antes utilizaba la industria para que pueda ser aprovechada por el sector residencial.

El impacto ambiental es uno de los ejes centrales del proyecto. Se estima que la operación de la granja solar permitirá reducir cerca de 26.000 toneladas de dióxido de carbono al año, una cifra equivalente a retirar de circulación unos 9.500 vehículos diariamente en una ciudad como Bogotá. Durante su construcción, se implementaron medidas para proteger los cauces hídricos, preservar los árboles del área y garantizar la convivencia con la fauna local, en una zona atravesada por el río Magdalena.

Ecopetrol da luz verde al parque que quintuplicará la capacidad de energía eólica instalada en el país

La dimensión social también fue clave. En la obra participaron 286 personas, de las cuales 221 pertenecen a la región. Entre ellas se destacan 39 mujeres, 29 de ellas cabezas de hogar, quienes recibieron capacitación técnica y participaron activamente en las labores de construcción. Para muchos habitantes de Yondó, el proyecto representó una oportunidad laboral y de aprendizaje que fortalece el tejido comunitario.

La granja comenzó a construirse a inicios de 2025 y entrará oficialmente en operación comercial el 2 de enero, una vez se complete su registro ante el mercado de energía. Con esta iniciativa, Ecopetrol consolida un paso relevante en su estrategia de transición energética, integrando tecnología, sostenibilidad ambiental y desarrollo local, mientras abre el debate sobre el uso más eficiente de la energía tanto en la industria como en la vida cotidiana.