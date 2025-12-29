Energía

Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

Con una capacidad cercana a los 26 megavatios, el proyecto abastecerá la refinería de Barrancabermeja y campos petroleros de la región. Entrará oficialmente en operación comercial este 2 de enero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 2:45 p. m.
El proyecto La Iguana, en Yondó, abastecerá activos clave de Ecopetrol y reducirá miles de toneladas de CO₂ al año.
El proyecto La Iguana, en Yondó, abastecerá activos clave de Ecopetrol y reducirá miles de toneladas de CO₂ al año. Foto: SEMANA

En el municipio de Yondó, Antioquia, donde el sol ha sido históricamente una constante, comenzó a operar una de las apuestas más ambiciosas de la industria energética colombiana por la transición hacia fuentes limpias. Se trata de una granja solar impulsada por Ecopetrol que permitirá reducir el consumo de energía convencional en algunos de sus principales activos y avanzar en la autosuficiencia energética del país.

El proyecto, conocido como La Iguana, se levanta en un área de 26 hectáreas y está compuesto por más de 43.000 paneles solares. La infraestructura alcanza una capacidad instalada cercana a los 26 megavatios, suficiente para abastecer anualmente el consumo eléctrico de aproximadamente 23.500 hogares. La energía generada, además, será destinada a las operaciones de la refinería de Barrancabermeja y a los campos de producción de Llanito y Cazabe, ubicados en el Magdalena Medio.

Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

Según lo explicado por los responsables del proyecto, esta granja solar permitirá sustituir cerca del 6 % de la energía que actualmente consumen estos activos industriales. En términos prácticos, la refinería de Barrancabermeja ahorrará alrededor del 3 % de su consumo energético, mientras que los campos Llanito y Cazabe reducirán en una proporción similar su demanda eléctrica. Esto se traduce en una menor dependencia del Sistema Interconectado Nacional y en la liberación de energía que antes utilizaba la industria para que pueda ser aprovechada por el sector residencial.

El impacto ambiental es uno de los ejes centrales del proyecto. Se estima que la operación de la granja solar permitirá reducir cerca de 26.000 toneladas de dióxido de carbono al año, una cifra equivalente a retirar de circulación unos 9.500 vehículos diariamente en una ciudad como Bogotá. Durante su construcción, se implementaron medidas para proteger los cauces hídricos, preservar los árboles del área y garantizar la convivencia con la fauna local, en una zona atravesada por el río Magdalena.

Mejor Colombia Especiales Multimedia

Ecopetrol: la gran apuesta está en las regiones. Más de 200 proyectos que están cambiando vidas

Mejor Colombia

Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Mejor Colombia

Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

Mejor Colombia

Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Mejor Colombia

Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

Mejor Colombia

Jóvenes 4.0: la apuesta que está cambiando el destino de miles de jóvenes en Colombia

Mejor Colombia Especiales Multimedia

Ferias y fiestas: cuando Colombia celebra, la economía se mueve

Empresas

Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

Mejor Colombia

Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

Ecopetrol da luz verde al parque que quintuplicará la capacidad de energía eólica instalada en el país

La dimensión social también fue clave. En la obra participaron 286 personas, de las cuales 221 pertenecen a la región. Entre ellas se destacan 39 mujeres, 29 de ellas cabezas de hogar, quienes recibieron capacitación técnica y participaron activamente en las labores de construcción. Para muchos habitantes de Yondó, el proyecto representó una oportunidad laboral y de aprendizaje que fortalece el tejido comunitario.

La granja comenzó a construirse a inicios de 2025 y entrará oficialmente en operación comercial el 2 de enero, una vez se complete su registro ante el mercado de energía. Con esta iniciativa, Ecopetrol consolida un paso relevante en su estrategia de transición energética, integrando tecnología, sostenibilidad ambiental y desarrollo local, mientras abre el debate sobre el uso más eficiente de la energía tanto en la industria como en la vida cotidiana.

Mas de Mejor Colombia

Con una capacidad cercana a los 26 megavatios, el proyecto abastecerá la refinería de Barrancabermeja y campos petroleros de la región.

Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

Ecopetrol ha desplegado más de 200 proyectos de inversión social en infraestructura, educación, servicios públicos y transición energética.

Ecopetrol: la gran apuesta está en las regiones. Más de 200 proyectos que están cambiando vidas

No aparecen en listas virales ni en manuales de supersticiones, pero siguen practicándose con una convicción silenciosa que mezcla miedo, esperanza y tradición.

Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Ecopetrol - API

Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

Ecopetrol - API

Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Ecopetrol - API

Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

En alianza con la Universidad Nacional de Colombia, este programa liderado por Ecopetrol impulsa las capacidades

Jóvenes 4.0: la apuesta que está cambiando el destino de miles de jóvenes en Colombia

Entre final y comienzo de año, las celebraciones activan algunos de los mayores circuitos productivos del país.

Ferias y fiestas: cuando Colombia celebra, la economía se mueve

La gestión del gobernador Patiño se ha enfocado en fortalecer la producción, la sostenibilidad y los ingresos rurales de miles de familias de la región.

Risaralda acelera su desarrollo con tren, vías y millonaria inversión social

Tres de sus Unidades Móviles recorren zonas urbanas periféricas y áreas rurales con una oferta integral que incluye medicina general, odontología, salud mental, pruebas diagnósticas básicas, vacunación y suministro de medicamentos.

Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

Noticias Destacadas