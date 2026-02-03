Orgullo colombiano: las exclusivas piezas Quimbaya que llegaron a la Casa Blanca con el encuentro de Petro y Trump

Como parte de su estrategia de diplomacia cultural, Colombia entregó una serie de obsequios oficiales al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a la primera dama Melania Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y a su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio. La iniciativa, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, buscó proyectar la identidad del país a través de piezas que representan su herencia ancestral, su tradición artesanal y sus valores culturales.

El regalo destinado al presidente Donald Trump fue uno de los más representativos desde el punto de vista patrimonial. Se trata de un instrumento sonoro ceremonial elaborado en oro, inspirado en la cultura Quimbaya, una civilización indígena que floreció en el territorio colombiano entre el 500 a. C. y el 1600 d. C. La pieza simboliza la autoridad, el prestigio y la conexión con lo divino, y es considerada una de las máximas expresiones de la metalurgia ancestral prehispánica.

El objeto está adornado con figuras antropomorfas y un tocado elevado, elementos asociados al liderazgo espiritual y a las prácticas ceremoniales de los pueblos originarios. En su contexto ritual, este tipo de instrumentos eran utilizados en actos de poder y reverencia, donde el soplo a través del oro invoca protección y presencia divina. Con este obsequio, Colombia resaltó la profundidad de su legado indígena y su compromiso con el respeto, el diálogo y la cooperación entre naciones.

Vestido en lana de oveja, seda natural, algodón, bambu, lino cashmere y alpaca tejido en guanga que es un telar ancestral andino propio de la etnia de los Pastos, que se ubican en Nariño Colombia. Foto: Presidencia - API

En el caso del secretario de Estado Marco Rubio, el Gobierno colombiano entregó un obsequio de carácter simbólico, concebido como un gesto de reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y a su liderazgo en la cooperación hemisférica. La entrega destacó los lazos históricos y culturales que unen a Colombia y Estados Unidos, así como el compromiso compartido con la estabilidad regional, el diálogo político y la construcción de una relación bilateral sólida.

La primera dama Melania Trump recibió una pieza de alto valor simbólico y cultural: la Flor Imacua y un aro precolombino elaborado por la casa artesanal Pantoja. Este objeto, creado mediante técnicas ancestrales de trabajo en metal, representa el poder de la voz, la comunicación y las raíces culturales profundas. Su diseño intrincado y su acabado refinado reflejan los más altos estándares de la artesanía colombiana y la capacidad del país para transformar su tradición en piezas contemporáneas de significado universal.

La Flor Imacua fue concebida como un símbolo de dignidad y diálogo. A través de sus formas y patrones, la pieza evoca la manera en que la palabra puede tejer conexiones entre comunidades y culturas, un mensaje alineado con el rol público que ejerce la primera dama. Además, el obsequio se presentó como una invitación a conocer Colombia, su riqueza cultural, su gente y su espíritu histórico

Por su parte, Jeanette Dousdebes Rubio recibió una pieza artesanal hecha a mano en plata esterlina y bañada en oro de 24 quilates. El objeto simboliza la transmisión de la tradición, la fortaleza de la herencia cultural y la permanencia del arte hecho a mano. Con este gesto, Colombia reconoció la importancia de los valores compartidos que fortalecen las comunidades y las relaciones entre países aliados.

A través de estos obsequios, Colombia reafirma una diplomacia basada en la cultura y la identidad nacional. Más allá del protocolo, las piezas entregadas a la Casa Blanca y al Departamento de Estado funcionan como mensajes simbólicos que proyectan al país como una nación diversa, con una historia profunda y una clara vocación de diálogo respetuoso en el escenario internacional.