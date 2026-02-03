Cultura

Orgullo colombiano: las exclusivas piezas Quimbaya que llegaron a la Casa Blanca con el encuentro de Petro y Trump

Para el encuentro entre los dos mandatarios, la comitiva colombiana eligió una serie de artesanías que expresan la identidad, las raíces y el orgullo de nuestra tierra.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 9:54 p. m.
Las piezas simboliza la autoridad, el prestigio y la conexión con lo divino, y son consideradas unas de las máximas expresiones de la metalurgia ancestral prehispánica.
Como parte de su estrategia de diplomacia cultural, Colombia entregó una serie de obsequios oficiales al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a la primera dama Melania Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y a su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio. La iniciativa, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, buscó proyectar la identidad del país a través de piezas que representan su herencia ancestral, su tradición artesanal y sus valores culturales.

El regalo destinado al presidente Donald Trump fue uno de los más representativos desde el punto de vista patrimonial. Se trata de un instrumento sonoro ceremonial elaborado en oro, inspirado en la cultura Quimbaya, una civilización indígena que floreció en el territorio colombiano entre el 500 a. C. y el 1600 d. C. La pieza simboliza la autoridad, el prestigio y la conexión con lo divino, y es considerada una de las máximas expresiones de la metalurgia ancestral prehispánica.

El objeto está adornado con figuras antropomorfas y un tocado elevado, elementos asociados al liderazgo espiritual y a las prácticas ceremoniales de los pueblos originarios. En su contexto ritual, este tipo de instrumentos eran utilizados en actos de poder y reverencia, donde el soplo a través del oro invoca protección y presencia divina. Con este obsequio, Colombia resaltó la profundidad de su legado indígena y su compromiso con el respeto, el diálogo y la cooperación entre naciones.

Melania Trump
Vestido en lana de oveja, seda natural, algodón, bambu, lino cashmere y alpaca tejido en guanga que es un telar ancestral andino propio de la etnia de los Pastos, que se ubican en Nariño Colombia. Foto: Presidencia - API

En el caso del secretario de Estado Marco Rubio, el Gobierno colombiano entregó un obsequio de carácter simbólico, concebido como un gesto de reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y a su liderazgo en la cooperación hemisférica. La entrega destacó los lazos históricos y culturales que unen a Colombia y Estados Unidos, así como el compromiso compartido con la estabilidad regional, el diálogo político y la construcción de una relación bilateral sólida.

