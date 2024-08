El impacto oculto de los bienes raíces en la declaración de renta: lo que debe saber

De acuerdo con las normas contables, las propiedades de inversión son los bienes inmuebles que se destinan a generar ingresos por arrendamientos o por valorización, de manera que no se usan en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos. La valorización del activo no implica flujos de caja por este concepto mientras el activo no se venda. Por lo tanto, es simplemente una expectativa que se refleja en la contabilidad.