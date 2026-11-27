Cambiar no siempre resulta sencillo. Una nueva responsabilidad, una transformación organizacional o la incorporación de una tecnología pueden despertar incertidumbre y resistencia. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos enfrentamos a lo desconocido? ¿Cómo influyen nuestros pensamientos y emociones en las decisiones que tomamos? Estas preguntas estuvieron en el centro de la conferencia La fórmula del cambio: una mirada desde la neurociencia, que Estanislao Bachrach presentó durante People Day by Buk.

Doctor en Biología Molecular, docente, consultor y autor de libros como ÁgilMente y EnCambio, el especialista argentino se ha dedicado a acercar la ciencia a la vida cotidiana y al mundo empresarial. En entrevista con el Círculo de Mujeres Semana Dinero, explica por qué el cambio empieza por uno mismo, cómo reconocer el esfuerzo de los equipos y por qué el autoconocimiento es una herramienta esencial para ejercer un liderazgo más consciente y empático.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio?

ESTANISLAO BACHRACH (E. B.): La resistencia al cambio es normal. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo o incierto, no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Algunas pueden sentirse motivadas, mientras que otras experimentan temor o se sienten amenazadas. Esto tiene que ver con nuestras experiencias, nuestra historia y la forma en que interpretamos lo que está sucediendo. No necesariamente está relacionado con la edad. También importa cómo se comunica el cambio: la manera en que una organización presenta una transformación puede aumentar o disminuir la resistencia que genera en sus equipos.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuánto influyen nuestros pensamientos en la manera en que nos sentimos y actuamos?

E. B.: Muchísimo. El contenido de nuestros pensamientos, lo que nos decimos durante el día, tiene un impacto en nuestra energía y eso se transforma en la química del cuerpo. Una persona que está constantemente criticándose, castigándose o hablándose mal puede terminar sintiéndose incómoda, desmotivada y frustrada. Muchas veces creemos que nos sentimos de determinada manera por lo que nos sucede, pero influye mucho cómo pensamos e interpretamos aquello que nos pasa. No es solamente la situación, sino el significado que le damos. También ocurre que, cuando alguien nos cae mal, el cerebro tiende a buscar argumentos para justificar esa emoción. La emoción influye en nuestra interpretación y la razón muchas veces aparece después para respaldarla.

“No podemos llegar a todo todos los días”

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué tanto control tienen nuestras emociones sobre las decisiones que creemos tomar racionalmente?

E. B.: En la vida, muchas de nuestras decisiones provienen del mundo emocional y utilizamos la razón y la lógica para justificarlas. Una de las cosas que más le gusta al cerebro es tener razón. Cuando alguien nos cae mal, por ejemplo, el cerebro tiende a buscar argumentos para sostener esa percepción, incluso cuando no necesariamente existe una explicación lógica. La emoción influye en nuestra interpretación y la razón muchas veces aparece después para respaldarla.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por dónde empezar para cambiar esos patrones y tomar mejores decisiones?

E. B.: Para mí, la herramienta más potente es el autoconocimiento. Necesitamos entender cómo pensamos, qué sentimos y qué señales nos da nuestro cuerpo. ¿Me siento tranquilo en mi organización o estoy permanentemente nervioso? ¿Reacciono impulsivamente? ¿Qué situaciones me generan malestar? Cuando tenemos mayor conciencia de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, empezamos a tomar decisiones diferentes. Si yo fuera CEO de una empresa, dedicaría esfuerzos a que mis equipos tuvieran espacios para conocerse mejor. No importa si lo hacen desde la psicología, el coaching, la meditación, el yoga o la respiración consciente. Lo importante es que encuentren herramientas para comprenderse.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo pueden los líderes acompañar a sus equipos en un proceso de transformación?

E. B.: Los líderes deben entender que no todas las personas van a reaccionar igual. En cualquier equipo siempre habrá integrantes con más disposición y entusiasmo frente a una transformación, y otros a quienes les costará más. Mi invitación es a poner más atención y energía en quienes sí quieren cambiar, en lugar de concentrarse en pelear constantemente con la resistencia. También es importante mostrarle al equipo qué necesita transformarse y darle oportunidades para practicar nuevas maneras de hacer las cosas. Cuanto más se practican esos cambios, más fácil es incorporarlos.

“El éxito también consiste en aprender a disfrutar el camino”: Efrén Martínez Ortiz

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué deberían reconocer los líderes en sus equipos, además de los resultados?

E. B.: Es fácil reconocer a alguien cuando obtiene un resultado, cumple una meta o logra algo importante. Pero ¿qué pasa con quienes todavía no lo han conseguido? Si una persona se está esforzando, está mejorando y nadie lo reconoce, puede sentir que su trabajo pasa inadvertido. Una de las herramientas más potentes de motivación es que los líderes estén atentos a esos avances. Reconocer que alguien está haciendo un esfuerzo, que mejoró en un proceso o que está trabajando para alcanzar un objetivo genera motivación. La persona entiende que su líder está viendo su trabajo, incluso cuando el resultado todavía no llega.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué conocerse a uno mismo permite comprender mejor a los demás?

E. B.: En biología decimos que las neuronas que utilizamos para interpretar lo que le pasa a nuestro equipo son las mismas que usamos para interpretar lo que nos pasa a nosotros. Entonces, si no me conozco bien, si reacciono impulsivamente, no tolero determinadas situaciones o tomo decisiones de las que después me arrepiento, puedo trasladar esas mismas reacciones a mi equipo. Cuando tengo espacios para conocerme y comprender mis propias emociones, también puedo entender mejor a los demás. El autoconocimiento nos permite desarrollar una mirada más empática y relacionarnos de una manera diferente con las personas que lideramos.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué necesitamos para atrevernos a cambiar y seguir aprendiendo a lo largo de la vida?

E. B.: Todo esto de aprender, cambiar, mejorar y conocerse no tiene que ver con la edad ni con la inteligencia. Tiene que ver con las ganas. A medida que envejecemos, esas ganas cumplen un papel muy importante en nuestra capacidad de aprendizaje. Cuanto más grandes somos, más disposición necesitamos para seguir aprendiendo. Nunca debemos utilizar la edad como excusa para decir que no podemos cambiar. Eso es mentira. Todos tenemos la capacidad de dejar de hacer algo como lo veníamos haciendo y aprender una manera diferente. Lo importante es estar dispuestos a intentarlo.