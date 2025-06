Síndrome del impostor o desconfianza: ¿nos falta seguridad o el sistema nos hace dudar?

Este sentimiento se conoce como síndrome del impostor: esa voz interna que cuestiona nuestros logros, minimiza nuestras capacidades y nos hace sentir que no somos suficientemente buenas, aun cuando las evidencias contradicen esa percepción. Eso que muchas veces no decimos en voz alta, no es solo una sensación individual; es en parte, un reflejo de un sistema que no siempre ha sido diseñado para nosotras.