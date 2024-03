Ad portas del Ramadán, la guerra entre Israel y Hamás sigue su curso

| Foto: Anadolu via Getty Images

Tropas de Israel en Gaza. | Foto: Anadolu via Getty Images

Según el Ministerio de Salud, 25 personas, la mayoría niños, han muerto por malnutrición y deshidratación. “Alimento a mi hija con agua, agua, para que no se muera. No me queda otra”, dijo una madre en la ciudad de Gaza, Barak Abhar, con su bebé llorando en los brazos. Israel solo deja entrar ayuda humanitaria al territorio con cuentagotas desde la cerrada frontera con Egipto.