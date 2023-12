Aerolínea en Estados Unidos cometió grave error con un niño de 6 años; “pedimos disculpas a la familia”

Joven enfermó por no lavar bien el termo en el que tomaba agua a diario; esta es la increíble historia

Contexto: Joven enfermó por no lavar bien el termo en el que tomaba agua a diario; esta es la increíble historia

Pero esto, para una familia en Estados Unidos, no fue así, lamentablemente, ya que, un niño de tan solo seis años de edad, que viajaba solo, fue enviado en el vuelo equivocado. La aerolínea responsable del hecho fue Spirit Airlines.

“Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: ‘¿Dónde está mi nieto? ¿Te lo entregaron en Filadelfia?’ Ella dijo: ‘No, no tenía niños conmigo’” , manifestó María Ramos, la abuela del niño, a WINK-TV, en palabras recogidas por Telemundo 62 .

“Quiero que me llamen y me digan cómo terminó mi nieto en Orlando. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Lo bajaron del avión? La azafata, después de que mamá le entregó la documentación, ¿lo dejó ir solo? ¿Se subió solo al avión equivocado?”, sentenció, muy enojada, la abuela del menor de edad que nunca en su vida olvidará esta particular experiencia.