Aerolínea tuvo que reembolsar más de 1.000 dólares a pareja de pasajeros por culpa de un perro flatulento

Un perro con problemas gástricos se convirtió en una tortura para dos pasajeros que recientemente hicieron uso de un vuelo de 13 horas, en un viaje entre Francia y Nueva Zelanda, y que manifestaron posteriormente sentirse violentados por la empresa debido a los malos olores que debieron soportar por parte del perro, advirtiendo que las ‘flatulencias’ de este, sumaron en la habitual incomodidad que puede generar el compartir puesto con un can por tan largo rato.

No obstante, la situación se agravaría con el paso de los minutos, pues, debido a los nervios que también atravesaba el canino en cabina, este comenzó a presentar aparentes problemas estomacales que derivaron en que este comenzara a presentar copiosamente escenarios de flatulencias, que incomodaron a la pareja y a otros pasajeros debido a los fuertes olores.

Sobre la pareja Press, la denuncia aclara que estos se encontraban realmente molestos porque además habían optado por viajar en primera clase con el fin de contar con ciertas comodidades que se vieron dilapidadas por cuenta de la presencia del can que les aguó el viaje de placer.

En declaraciones entregadas a medios locales, la mujer explicó que inicialmente la incomodidad fue comentada internamente por la pareja, pero llegó el punto en que decidieron no aguantar más y exigir ciertas garantías de comodidad en el vuelo.

Así, tras hablar con la azafata, esta les comentó que no habría posibilidad de cambiar de puestos dentro de la misma sección del avión, advirtiendo que la alternativa propuesta era pasar a la clase económica ubicada atrás de la cabina del piloto; no obstante, la alternativa no resultaba del gusto de los viajeros por lo que la rechazaron.