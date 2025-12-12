Suscribirse

Mundo

Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

Este incidente revela fallas estructurales en el control, la regulación y la trazabilidad de los donantes en el mundo.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 5:50 p. m.
Julián Rosales no pudo ganarle la batalla al cáncer (imagen de referencia)
Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido | Foto: Getty Images / FatCamera

Un donante de esperma que, sin saberlo, tenía una mutación genética que aumenta el riesgo de cáncer ha engendrado al menos 197 hijos, de acuerdo con investigaciones de la BBC. Los niños engendrados con este gen han tenido numerosos problemas de salud y algunos incluso han muerto.

Contexto: Hasta 15 millones de pesos; esto es lo que puede ganar donando sangre o esperma en Estados Unidos

El esperma provino de un hombre al que se le pagó por donarlo, cuando todavía era un estudiante en 2005, y a pesar de haber pasado los exámenes y de gozar de una salud estable, algunas de sus células mutaron antes de que él naciera, lo que provocó un daño en el gen TP53, que evita que las células adquieran cáncer.

x
Cáncer | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Así que, cualquier hijo engendrado por él tendrá esta mutación en su cuerpo, con al menos hasta un 90% de desarrollar cáncer, según la BBC.

El hombre donó su esperma a un banco privado en Dinamarca llamado European Sperm Bank (ESB), y fue utilizado por al menos 67 clínicas en 14 países diferentes.

Contexto: Permiten a viuda de 62 años obtener esperma de su esposo fallecido para convertirse de nuevo en madre

Los niños afectados

Durante una reunión de la Sociedad Europea de Genética Humana este año, los especialistas que trataban a menores con cáncer relacionados con donaciones de esperma manifestaron su inquietud. Señalaron que, de los 67 niños identificados hasta ese momento, 23 presentaban la variante, y que a diez de ellos ya se les había confirmado un diagnóstico de cáncer.

niño con cáncer
Niño con cáncer | Foto: Getty Images

“Tenemos muchos niños que ya han desarrollado un cáncer, tenemos algunos niños que ya han desarrollado dos cánceres diferentes y algunos de ellos ya han fallecido a una edad muy temprana”, aseguró la doctora Edwige Kasper, genetista especializada en cáncer del Hospital Universitario de Ruan, en Francia, para la BBC.

Contexto: Cuidado: los cuatro alimentos que más pueden perjudicar el esperma

Seguridad en el proceso

De acuerdo con el portal de Science Alert, nivel global, se calcula que entre 9,4 y 12,4 millones de bebés han nacido mediante tecnologías de reproducción asistida, desde que nació el primer bebé de probeta en 1978, y Europa es la región con más nacimientos de este tipo, con estimaciones que van entre 3,6 y 4,5 millones de bebés nacidos por FIV solo hasta hace unos años.

La niña quedó embarazada producto del abuso al que fue sometida.
Mujer embarazada | Foto: Getty Images

Este caso podría comprometer la seguridad de los procedimientos de reproducción asistida no porque la fertilización in vitro o la inseminación en sí sean peligrosas, sino porque revela fallas estructurales en el control, la regulación y la trazabilidad de los donantes. Lo que está en riesgo es la confianza en el sistema y la garantía de que se cumplan las normas destinadas a proteger a las familias y a los niños nacidos por estas técnicas.

