Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

Un donante de esperma que, sin saberlo, tenía una mutación genética que aumenta el riesgo de cáncer ha engendrado al menos 197 hijos, de acuerdo con investigaciones de la BBC. Los niños engendrados con este gen han tenido numerosos problemas de salud y algunos incluso han muerto.

El esperma provino de un hombre al que se le pagó por donarlo, cuando todavía era un estudiante en 2005, y a pesar de haber pasado los exámenes y de gozar de una salud estable, algunas de sus células mutaron antes de que él naciera, lo que provocó un daño en el gen TP53, que evita que las células adquieran cáncer.

Así que, cualquier hijo engendrado por él tendrá esta mutación en su cuerpo, con al menos hasta un 90% de desarrollar cáncer, según la BBC.

El hombre donó su esperma a un banco privado en Dinamarca llamado European Sperm Bank (ESB), y fue utilizado por al menos 67 clínicas en 14 países diferentes.

Los niños afectados

Durante una reunión de la Sociedad Europea de Genética Humana este año, los especialistas que trataban a menores con cáncer relacionados con donaciones de esperma manifestaron su inquietud. Señalaron que, de los 67 niños identificados hasta ese momento, 23 presentaban la variante, y que a diez de ellos ya se les había confirmado un diagnóstico de cáncer.

“Tenemos muchos niños que ya han desarrollado un cáncer, tenemos algunos niños que ya han desarrollado dos cánceres diferentes y algunos de ellos ya han fallecido a una edad muy temprana”, aseguró la doctora Edwige Kasper, genetista especializada en cáncer del Hospital Universitario de Ruan, en Francia, para la BBC.

Seguridad en el proceso

De acuerdo con el portal de Science Alert, nivel global, se calcula que entre 9,4 y 12,4 millones de bebés han nacido mediante tecnologías de reproducción asistida, desde que nació el primer bebé de probeta en 1978, y Europa es la región con más nacimientos de este tipo, con estimaciones que van entre 3,6 y 4,5 millones de bebés nacidos por FIV solo hasta hace unos años.

