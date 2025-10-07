Iris Stalzer, la abogada laboral de 57 años, recién elegida alcaldesa de Herdecke (una ciudad de unos 20.000 habitantes en Renania del Norte-Westfalia, Alemania), fue víctima de un violento ataque la madrugada del martes.

Stalzer, quien había ganado la segunda vuelta de las elecciones locales con el 52.8% de los votos la semana anterior, fue herida de gravedad tras ser apuñalada 13 veces por varios hombres en el abdomen y la espalda.

Su hijo la encontró dentro de la casa, donde la alcaldesa electa se había arrastrado después de la agresión. Los servicios de emergencia la trasladaron rápidamente al hospital, pero su estado es grave.

Las ambulancias y las autoridades, llegaron de inmediato para atender la situación presentada al frente de la casa de la alcaldesa electa, Iris Stalzer. | Foto: AFP

Mientras se busca a los atacantes, las autoridades están analizando si el violento asalto fue políticamente motivado. El suceso subraya las preocupaciones sobre el aumento de la violencia y el odio verbal contra figuras públicas en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

El asalto a Iris Stalzer ocurre tras una campaña electoral regional marcada por la tensión, especialmente en Renania del Norte-Westfalia, el estado más grande de Alemania. Durante ese período, políticos locales habían expresado su preocupación por el aumento de los discursos de odio y la violencia verbal.

Stalzer, una política socialdemócrata, se había asegurado el puesto de alcaldesa recientemente. Ganó la segunda vuelta de las elecciones locales el pasado día 28, superando al candidato conservador, Fabian Haas. La investigación policial está centrada, entre otras hipótesis, en determinar si este contexto político contribuyó a la motivación del ataque.

Iris Stalzer, recién electa como alcaldesa de la localidad de Herdecke, es atendida por los órganos de socorro alemanes. | Foto: AFP

A pesar de la gravedad del asalto y la posibilidad de un móvil político, el Partido Socialdemócrata (SPDP) de Herdecke ha declarado a ‘Focus’ que no tenían conocimiento de amenazas recientes dirigidas a la alcaldesa electa, Iris Stalzer.

Este violento suceso ha traído a la memoria el asesinato de Walter Lübcke en 2019. Lübcke, quien era presidente del Gobierno local conservador y apoyaba la política de refugiados de la excanciller Angela Merkel, fue asesinado a tiros en la terraza de su casa por un extremista de derecha.

El canciller del país, Friedrich Merz, expresó públicamente su pesar por lo que denominó el “crimen atroz de Herdecke”. A través de un mensaje en redes sociales, el canciller manifestó su gran preocupación y temor por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer. “Esperamos que consiga recuperarse por completo”.

Iris Stalzer, alcaldesa víctima de la violencia local. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I