Mundo
Alcaldesa alemana en grave estado de salud tras ser apuñalada por varios hombres enfrente de su casa
Este precedente subraya la creciente preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos en Alemania.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Iris Stalzer, la abogada laboral de 57 años, recién elegida alcaldesa de Herdecke (una ciudad de unos 20.000 habitantes en Renania del Norte-Westfalia, Alemania), fue víctima de un violento ataque la madrugada del martes.
Stalzer, quien había ganado la segunda vuelta de las elecciones locales con el 52.8% de los votos la semana anterior, fue herida de gravedad tras ser apuñalada 13 veces por varios hombres en el abdomen y la espalda.
Su hijo la encontró dentro de la casa, donde la alcaldesa electa se había arrastrado después de la agresión. Los servicios de emergencia la trasladaron rápidamente al hospital, pero su estado es grave.
Mientras se busca a los atacantes, las autoridades están analizando si el violento asalto fue políticamente motivado. El suceso subraya las preocupaciones sobre el aumento de la violencia y el odio verbal contra figuras públicas en el estado de Renania del Norte-Westfalia.
El asalto a Iris Stalzer ocurre tras una campaña electoral regional marcada por la tensión, especialmente en Renania del Norte-Westfalia, el estado más grande de Alemania. Durante ese período, políticos locales habían expresado su preocupación por el aumento de los discursos de odio y la violencia verbal.
Stalzer, una política socialdemócrata, se había asegurado el puesto de alcaldesa recientemente. Ganó la segunda vuelta de las elecciones locales el pasado día 28, superando al candidato conservador, Fabian Haas. La investigación policial está centrada, entre otras hipótesis, en determinar si este contexto político contribuyó a la motivación del ataque.
A pesar de la gravedad del asalto y la posibilidad de un móvil político, el Partido Socialdemócrata (SPDP) de Herdecke ha declarado a ‘Focus’ que no tenían conocimiento de amenazas recientes dirigidas a la alcaldesa electa, Iris Stalzer.
Este violento suceso ha traído a la memoria el asesinato de Walter Lübcke en 2019. Lübcke, quien era presidente del Gobierno local conservador y apoyaba la política de refugiados de la excanciller Angela Merkel, fue asesinado a tiros en la terraza de su casa por un extremista de derecha.
El canciller del país, Friedrich Merz, expresó públicamente su pesar por lo que denominó el “crimen atroz de Herdecke”. A través de un mensaje en redes sociales, el canciller manifestó su gran preocupación y temor por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer. “Esperamos que consiga recuperarse por completo”.
Merz también deseó que la política agredida logre una recuperación completa y aprovechó la ocasión para ofrecer su apoyo a la familia y allegados de Stalzer.