Alerta en Ecuador por amenazas de muerte contra periodistas; la cifra se duplica en 2023

Magnicidio

“Zonas silenciadas”

“Hay un patrón de impunidad (...) Cuando son casos de agresiones contra la libertad de expresión, de ataques, de asesinatos de periodistas nunca se investiga el móvil profesional y esto es muy grave porque además no nos da estadísticas oficiales sobre la violencia contra periodistas”, apuntó Ricaurte.