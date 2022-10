Alexis Castillo, la historia “de película” del miliciano colombiano que murió en el Donbás, a quien el presidente Petro recordó

La noche del 28 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, lamentó la muerte de un colombiano durante los combates que adelantan las tropas rusas y ucranianas en la región del Donbás. Se trata de Alexis Castillo, de quien poco se conoce en este país, aunque se ha robado la atención de algunos medios de comunicación en España.

“Alexis es un colombiano que ha muerto en el Donbás; sus ideas revolucionarias, quizás equivocadas, quizás no, lo llevaron a esta guerra con los ojos abiertos. Ha muerto un joven que quiso ser revolucionario. La revolución es la Paz. Esto no saldrá en nuestros medios”, publicó el jefe del Estado colombiano en su cuenta en Twitter.

El medio de comunicación El Confidencial habló con Alexis Castillo en enero de 2022. Captó su atención porque, pese a nacer en Colombia, a los 16 años se fue a vivir a Murcia, una ciudad en el sureste de España. Después, a los 24 años, tomó una decisión todavía más trascendente, trasladarse a Ucrania para combatir con las milicias separatistas prorrusas en el Donbás.

Al diario en mención, Castillo le contó que hacía parte de un movimiento llamado Milicias Populares, del cual no podía brindar mayor información, no, al menos, de cómo opera, aunque sí de su estructura, basada en el que fue el Ejército de la Unión Soviética, que existió hasta el 26 de diciembre de 1991, cuando sus repúblicas se declararon en independencia.

Al Donbás viajó en 2014, conforme con lo dicho al portal noticioso español, después de que la provincia ucraniana de Donetsk se autodeclarara independiente. Donetsk integra la región, que previo a la invasión de Rusia a Ucrania generó tensión entre los aliados de la OTAN y Rusia, dado la desconfianza ante posibles intervenciones militares.

Hoy, en medio de los combates que día tras días dan de qué hablar en todo el mundo, vale la pena citar un testimonio de Castillo a comienzos de año.

“Yo no creo que Rusia vaya a invadir Ucrania. Eso me parece más el relato de Estados Unidos. Lo están orquestando para justificar que nos vayan a atacar. Lo que sí tenemos al otro lado, en Ucrania, es que han acercado artillería pesada al frente. Hay ejércitos de otros países, ejércitos regulares. Lo que veo son movimientos de la parte ucraniana, que van más encaminados a atacarnos”, dijo a El Confidencial el colombiano.

Su hijo, la motivación por la que se mantuvo en pie

En un video compartido por Revista de Frente y también por RT en Español, Alexis Castillo recorre las calles ucranianas en las que combatió los últimos años, a las que llegó, según él, para combatir “el fascismo y el nacismo, que no debería existir en ninguna parte del mundo”.

Con su uniforme de miliciano, en el que llaman la atención medallas como las que utilizaban los soldados de la Unión Soviética, también se refiere a las pérdidas de sus compañeros en combate, incluso a las heridas que le dejó la guerra en la que este 28 de octubre falleció.

Departamentos destruidos en Járkov, Ucrania. Kiev señala a Irán de suministrar armamento a Rusia. - Foto: Reuters / Autor: CLODAGH KILCOYNE

“Yo he perdido muchas personas, muchos compañeros, amigos, comandantes, pero, no te sabría decir. Últimamente, he perdido tres. El último lo perdí cuando yo también caí herido y él estaba conmigo, fue una mina antipersona”, dice en la grabación.

Y agrega: “Cuando caí herido, caí como en las películas, lo vi todo en fotogramas, desde el principio de mi vida hasta el final, pero lo último que vi fue a mi hijo, y dije este no es el momento. Llegaron mis compañeros para ponerme los torniquetes. Por muchas veces que caiga herido, que pierda sangre, estaré dispuesto a luchar por lo que pienso”.