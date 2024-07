Antes crítico y ahora defensor: ¿quién es el joven compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance?

Vance nació en Middleton, Ohio. En agosto de 2016, dijo a ABC News que no veía a Trump “ofreciendo muchas soluciones”. Sin embargo, Vance finalmente se alineó con el expresidente, elogiando su tiempo en el cargo y disculpándose por sus ataques contra él durante una entrevista con Fox News en julio de 2021.

“Él es el tipo que dijo cosas malas sobre mí”, dijo Trump en un mitin en 2022. “Si me basara en ese criterio, no creo que hubiera apoyado a nadie en el país”, dijo The Guardian.