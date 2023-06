“Aquí está la próxima presidenta de Venezuela”, multitudinario acompañamiento a María Corina Machado en un estado que era chavista

María Corina Machado visitó la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, un fortín que hace unos años pertenecía al chavismo. Sin embargo, la aguda crisis económica, social y política que afronta el país ha hecho cambiar de opinión a los ciudadanos venezolanos, quienes ven en la oposición una posible salida a la incertidumbre que se vive día a día.

Ante miles de seguidores, Machado anunció que se presentará a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre y que inscribirá su candidatura presidencial el viernes 23 de junio.

María Corina Machado acompañada de miles de seguidores en la ciudad de Valera, Trujillo. - Foto: Twitter @MariaCorinaYA

“He decidido tomar la decisión más importante de mi vida y es el próximo paso para que muchos venezolanos logremos la gran aspiración de derrotar esta tiranía. Por eso, desde aquí, desde Valera, les digo que he decidido inscribirme en las elecciones primarias”, dijo emocionada Machado, ante el grito de apoyo de los que la acompañaron.

“Aquí está la próxima presidenta de Venezuela”, se le escucha decir por megáfono a uno de sus seguidores.

La oposición venezolana ya había anunciado el viernes 16 de junio que las elecciones primarias, para definir al candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, serán autogestionadas y con voto manual, descartando así el apoyo del órgano electoral, el CNE, tras la renuncia de varios rectores.

“Avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada”, anunció Jesús María Casal, presidente de la comisión encargada de su organización, al leer un comunicado de prensa. “La votación será manual”, subrayó.

La comisión venía negociando con el CNE las condiciones para la celebración de las primarias el próximo 22 de octubre y esperaban una respuesta “favorable”, pero esto no ocurrió.

La gente acompañó a María Corina Machado en las calles de la ciudad de Valera, Trujillo. - Foto: Foto Twitter @MariaCorinaYA

Machado, quien pidió desde el inicio una votación manual, celebró la decisión. “Es un logro de la gente”, consideró.

La líder opositora habló hace unos días con SEMANA y comentó la difícil situación por la que pasa su país y el gran apoyo que viene recibiendo por parte de los ciudadanos.

“Es necesario que Maduro entienda que tanto Venezuela como el hemisferio occidental no van a aceptar que él niegue la opción o el compromiso electoral de 2024. El mundo no lo va a aceptar. Venezuela, tampoco. Lo que está ocurriendo en mi país es grande, quizá no es evidente, lo digo yo que estoy recorriendo el país de punta a punta. Llevo diez años con prohibición de salir del país y desde hace seis no me permiten montarme en un vuelo doméstico. El régimen les ha dicho a las aerolíneas comerciales privadas que si me montan en un avión les quitan la licencia. Yo recorro mi país manejando mi carro. Yo sé lo que está pasando. Hablo con los policías, los militares, trabajadores, transportistas, las amas de casa. Esto se está levantando de una manera inédita. En las concentraciones políticas que estamos realizando, que esperaban 200 personas, nos llegan 2.000, 3.000 ciudadanos, gente que va a pie, que camina dos y tres horas para llegar, incluso del chavismo. Lo que se está dando es una lucha espiritual entre el bien y el mal”, dijo Machado.

María Corina Machado está en campaña con miras a las primarias en Venezuela en octubre. - Foto: Autor Anónimo

Además, está confiada en que ganará las primarias del próximo 22 de octubre y que el régimen de Maduro tambaleará.

“Tienen que venir conmigo para ver cómo es la acogida de la gente, es muy emocionante. No puedo tomar aviones, me voy a Táchira la semana que viene conduciendo mi carro. Se suma tanta y tanta gente. Esto no es una campaña electoral, es un movimiento social que se está levantando con enorme esperanza. El 22 de octubre son las elecciones primarias, ese día los venezolanos aquí y afuera podrán votar. Ese día la sociedad venezolana se va a unir para decir qué queremos. Estoy convencida de que será un momento luminoso. El régimen le tiene terror. ¿Qué ofrecen las primarias? Organización ciudadana, coordinación de todas las fuerzas de oposición y una gran legitimidad porque es el pueblo el que elige el liderazgo para enfrentar y derrotar a Maduro en 2024″, sentenció la líder política.