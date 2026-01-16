Arabia Saudita acelera acuerdos comerciales en América Latina para asegurar litio y cobre y desafiar a EE. UU. y China

Arabia Saudita está impulsando acuerdos comerciales para asegurar acceso a minerales estratégicos como litio y cobre, en el marco de su estrategia de diversificación económica post-petróleo y su interés por fortalecer cadenas industriales vinculadas a baterías y vehículos eléctricos.

Según reportes del medio Arab News, el foco principal de la expansión saudí en América Latina es Chile, país con importantes reservas de litio y producción histórica de cobre.

La minera estatal chilena Codelco, confirmó que está en conversaciones con autoridades saudíes y con Manara Minerals (vehículo de inversión asociado a la minera Maaden y al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF)) para explorar oportunidades conjuntas en el sector del cobre.

Las negociaciones entre Arabia Saudita y Chile no se limitan al cobre. Las fuentes señalan que Manara Minerals está evaluando opciones de inversión en la producción del litio chileno, reforzando el interés saudí por minerales clave en la transición energética global.

Chile lidera minería mundial de litio. (Photo by Lucas Aguayo Araos / Anadolu via AFP) Foto: Anadolu via AFP

A diferencia de una adquisición directa de activos existentes, los acuerdos planteados se perfilan como alianzas y coinversiones, con posibles aportes de financiamiento, transferencia tecnológica y colaboración industrial, más que compras inmediatas de proyectos ya operativos.

La entrada de capital y cooperación saudí en el mercado chileno de minerales estratégicos representa un movimiento significativo en la competencia global por cobre y litio, donde potencias como Estados Unidos y China ya están activas.

Además de Chile, Arabia Saudita ha ampliado su presencia en Brasil y Guyana, además de entrar a negociar con Perú, mediante inversiones y cooperación en minería y energía.

Según Arab News, la estrategia saudí de asegurar suministros minerales se interpreta como parte de una política de Estado que trasciende la simple compra de recursos, buscando participación tecnológica y desarrollo de capacidades industriales.

Especialistas chilenos consideran que la proximidad estratégica con el Golfo podría facilitar la atracción de clientes de Medio Oriente, especialmente para productos como cobre refinado, cables eléctricos y bienes intermedios, fortaleciendo la posición de Chile en mercados internacionales de mayor valor agregado.

Gabriel Boric y José Antonio Kast Foto: AFP

La posible llegada de capital saudí se produce en un momento clave para Chile con la elección de José Antonio Kast y la salida de Gabriel Boric, quienes se reunieron el jueves para tratar dos proyectos de ley impulsados por el mandatario izquierdista y los trámites del cambio de gobierno del próximo 11 de marzo.

En la reunión, abordaron principalmente el trámite legislativo de dos proyectos de ley que el gobierno de Boric busca aprobar antes de entregar el poder: la ley que establece el acceso universal a guarderías y un nuevo sistema de financiamiento para las universidades (FES).

“Para nosotros, las normas fiscales y el estado de las arcas públicas son muy relevantes para poder avanzar en los proyectos que hoy son prioritarios para el gobierno. Para el tema del FES y el tema de la sala cuna debemos estar seguros de que contamos con recursos suficientes”, dijo Kast a periodistas después del fin del encuentro.