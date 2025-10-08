Arqueólogos descubren al ‘Messi del Antiguo Egipto’: por esto se parece al futbolista

Recientemente, se descubrió una estatua que data del Antiguo Egipto, cuya realización parece ser de al menos hace 4.500 años. La pieza fue creada para homenajear a uno de los nobles de la época, aludiendo a rasgos como juventud, vitalidad y fortaleza, características que han hecho que los expertos la cataloguen como “única”.

Pero lo que llamó la atención del público general fue su parecido con el astro del fútbol mundial Lionel Messi. Por ello, múltiples medios de comunicación la apodaron como el ‘Messi del Antiguo Egipto’.

¿Cuáles son sus parecidos con el ’10′ argentino?

El noble egipcio de hace 4.500 años al que se le atribuye el nombre de 'Messi' Zahi Hawass - Imagen de La Vanguardia. | Foto: La Vanguardia

Una de las características principales de la estatua es que tiene el pie izquierdo al frente, un símbolo que se usaba en el Antiguo Egipto. Este podría ser uno de los parecidos que no muchos notaron a primera instancia, teniendo en cuenta que Messi es zurdo.

La principal razón por la que la gente comparó a la figura con el astro argentino fueron las facciones del rostro del noble egipcio, el cual presenta ojos y nariz muy parecidos a los del campeón del mundo.

Más allá de las facciones, la figura estaba acompañada de otras dos. Una de ellas es una mujer que está colocada en la parte inferior de la pierna de la estatua.

Probablemente, la figura femenina se trataba de la pareja del noble egipcio. La colocación y la forma de la figura se interpretaron como si se tratara de una guía o una mano derecha, por lo que se puede aludir a la relación de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo.

Mientras que la otra figura, también femenina, fue interpretada como el fruto de la relación entre la pareja, por lo cual la estructura se trataría de una representación familiar.

Bajorrelieve de niña al pie de la estatua. Imagen | LiveScience. | Foto: LiveScience.

La figura de la infante está abrazando el pie izquierdo del ‘Messi del Antiguo Egipto’, lo que podría interpretarse como la guía que otorga un padre a su hijo, en este caso Messi junto a Thiago, Mateo y Ciro.