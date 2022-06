Arranca esperada vacunación contra el covid-19 en bebés en Estados Unidos

Hospitales, clínicas y farmacias en Estados Unidos comenzaron este martes a vacunar contra el covid-19 a la población más joven de niños del país, un hito que fue bien recibido por padres ansiosos por proteger a sus hijos del virus.

La aplicación de millones de vacunas avanzaba en el país, 18 meses después de que las personas mayores se convirtieran en el primer grupo de elegibles para inmunización. Niños entre los 6 meses y hasta los 4 años no se consideran en el mismo riesgo que los adultos.

“Estamos muy emocionados”, dijo Amisha Vakil, una madre de dos chicos de tres años que fueron vacunados con dosis de Moderna en el Hospital de Niños de Texas, en Houston.

“Están en alto riesgo, así que, tú sabes, hemos vivido en una pequeña burbuja”, dijo Vakil.

Esta fase también fue celebrada por el presidente Joe Biden, cuya administración puso a disposición 10 millones de dosis de vacunas de Pfizer y Moderna en los estados que lo autorizaron la semana pasada.

“Estados Unidos es ahora el primer país en el mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas para niños tan pequeños como de seis meses”, dijo Biden, calificando la decisión como “un paso adelante monumental”.

Países y territorios como Argentina, Bahréin, Chile, China, Cuba, Hong Kong y Venezuela habían ofrecido vacunas para menores, pero no incluían vacunas de tipo mRNA, como lo son Pfizer y Moderna.

La Agencia Europea de Medicamentos está revisando el uso de la vacuna de Moderna en menores de seis años y podría secundar la decisión de Estados Unidos.

Daniel Grieneinsen, padre de una niña de tres años que se vacunó, dijo: “significa que ahora estamos a solo un par de semanas de poder llevarla a lugares cerrados, y un poco recuperar nuestras vidas, es muy emocionante”.

La semana pasada, un panel de expertos convocado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) revisó datos de pruebas clínicas que incluían a miles de niños inoculados con Pfizer y Moderna, y consideró que eran efectivas y seguras.

Como señal de la actual politización alrededor de las vacunas en Estados Unidos, el gobernador de Florida Ron DeSantis rehusó pedir al gobierno federal vacunas para los más jóvenes, obligando a los centros médicos privados y padres de familia a arreglárselas por su cuenta.

“Esta es la población que tiene cero riesgo de contraer algo”, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada.

Los efectos secundarios de vacuna contra el coronavirus en niños de cinco años o menos

Al respecto, -como sucede con cualquier otro tipo de medicina-, puede haber algún tipo de efectos secundarios, bien sea una reacción alérgica, hinchazón, más dolores, entre otros.

En cuanto a esto, el doctor Grant Paulsen, médico pediátrico de enfermedades infecciosas en Cincinnati Children’s, en donde se realizan los ensayos clínicos de las vacunas contra la covid-19 de Pfizer y Moderna para niños de 6 meses a 11 años, afirmó que “los efectos secundarios más comunes de cualquiera de las vacunas siguen siendo los efectos secundarios más comunes que vemos en prácticamente cualquier niño que recibe cualquier vacuna”.

“Esos son todos los que yo clasificaría como efectos secundarios bastante comunes a los que la mayoría de los padres que han llevado a sus hijos al médico para recibir sus diversas vacunas contra la hepatitis y el tétano y todo ese tipo de cosas probablemente estaban bastante acostumbrados”, agregó en CNN.

Algunos de los síntomas que pueden presentar los menores son dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, diarrea, irritabilidad, pérdida de apetito, vómitos, dolor o malestar abdominal, ganglios linfáticos agrandados.

Por su parte, el coordinador de respuesta de la Casa Blanca al covid-19 en CBS, Ashish Jha, expresó: “Es muy similar a los efectos secundarios que hemos visto en niños mayores o adultos. Alrededor de 24 horas, algunos niños, no se sienten tan bien, se sienten cansados, no tienen el mismo apetito. Pero, afortunadamente, no ha habido ningún efecto secundario grave de estas vacunas”.

*Con información de AFP.