Ascienden a más de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, se sitúa ya en casi 65.300, según han denunciado este domingo las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 75 fallecidos.

“El balance de la agresión israelí ha aumentado a 65.283 mártires y 166.575 heridos desde el 7 de octubre de 2023”, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un mensaje en su cuenta en Telegram, donde ha especificado que durante el último día se han confirmado 75 muertos —incluidos cuatro cadáveres recuperados de entre los escombros que datan de fechas anteriores— y 304 heridos, si bien teme que la cifra sea mayor.

Así, ha especificado que entre las víctimas mortales de las últimas 24 horas hay cinco palestinos tiroteados cuando intentaban obtener ayuda, lo que eleva a 2.523 los fallecidos en este tipo de sucesos.

Además, el Ministerio de Sanidad gazatí ha informado en un comunicado posterior de que se han contabilizado cinco muertes por hambruna y malnutrición en las últimas 24 horas, con lo que suman ya 447 los fallecidos por esta causa, incluidos 147 niños.

Por otra parte, ha manifestado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino, las tropas de Israel han matado a 12.724 palestinos, mientras que otros 54.534 han resultado heridos, sin un nuevo acuerdo para otro alto el fuego en la Franja a la vista.

Esta fotografía, tomada desde una posición en el sur de Israel, en la frontera con la Franja de Gaza, muestra columnas de humo en Gaza durante el bombardeo israelí el 20 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso con el movimiento militante palestino Hamás. | Foto: AFP

El Ejército israelí ha intensificado durante los últimos días sus ataques contra la Franja al hilo de una ofensiva a gran escala para tomar la ciudad de Gaza (norte), a pesar de las condenas internacionales y las críticas a sus acciones en el enclave, especialmente en lo relativo a las restricciones a la entrega de ayuda.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino Filastin, al menos 41 personas han muerto a manos de las tropas israelíes desde la madrugada de este domingo, una cifra que incluye únicamente a los cadáveres trasladados a los hospitales que siguen operativos, sin que las autoridades hayan dado por ahora una cifra oficial de fallecidos durante la jornada.

Entre los fallecidos figura una niña de tres años, Habiba Abú Shaar, según fuentes del Hospital Al Nasser “debido a la malnutrición y a la falta de tratamiento”.

Además se ha informado de la muerte de ocho personas, incluidos cuatro niños, en bombardeos de la aviación israelí sobre un grupo de palestinos cerca de la clínica de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.

Las autoridades gazatíes han denunciado además la utilización de nuevo de vehículos blindados cargados de explosivos para destruir edificios en su ofensiva en la ciudad de Gaza. Concretamente han empleado esta táctica en un ataque contra viviendas civiles en el barrio de Tel al Haua, en el suroeste de la capital gazatí.

Hamás destacó el martes que la ofensiva contra la ciudad de Gaza —lanzada tras días de bombardeos que derribaron decenas de torres residenciales y destruyeron diversas infraestructuras— supone “un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática” contra la población en la Franja que “ahonda la catástrofe humanitaria” en el enclave palestino.