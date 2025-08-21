Suscribirse

Mundo

Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo en la actualidad, nació en el año en el que salió la patente de la primera tostadora eléctrica.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 5:35 p. m.
Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo
Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo | Foto: guinnessworldrecords.com

Ethel Caterham, quien es la persona más longeva del mundo en la actualidad, nació el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellinger, Inglaterra, cuando reinaba Eduardo VII, y ahora vive en un hogar de ancianos en Surrey.

Caterham es la última súbdita superviviente de Eduardo VII, que murió el 6 de mayo de 1910. Nació cinco años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la segunda más joven de ocho hermanos. Caterham se convirtió en abril en la persona viva de mayor edad tras la muerte de la hermana Inah Canabarro Lucas, una monja brasileña, a los 116 años.

Contexto: Muere la segunda persona más vieja del mundo, ¿cuántos años tenía?

Ethel Caterham se ve a sí misma como una persona tranquila, que se negó a conceder entrevistas porque quiere pasar su día en paz, y, según ella misma lo manifestó, solo le responderá al Rey Carlos III, quien le mandó una tarjeta para celebrar su cumpleaños del año pasado.

Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo
Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo | Foto: Extremos Centenarios, Facebook

Un portavoz de su residencia de ancianos dijo: “Ethel y su familia están muy agradecidos por todos los mensajes amables e interés demostrados hacia ella mientras celebra su 116 cumpleaños este año”.

El año del nacimiento de Ethel El año 1908 fue testigo de importantes acontecimientos en varias partes del mundo.

En el Reino Unido, Herbert Henry Asquith asumió el cargo de primer ministro liberal bajo el reinado de Eduardo VII, mientras que el gobierno recién implementaba el pago de las primeras pensiones estatales.

Al otro lado del Atlántico, William Howard Taft era el presidente de Estados Unidos y, en Australia, Alfred Deakin iniciaba su tercer mandato como primer ministro.

Fue un año de innovaciones, como la patente de la primera tostadora eléctrica de Frank Shailor para General Electric y la apertura de los grandes almacenes Selfridges en Londres. En el ámbito cultural, Claude Monet expuso por primera vez su serie Nenúfares en París, y el futuro actor Errol Flynn nació en este mismo año.

Contexto: Murió la persona más vieja del mundo a los 119 años | ¿Quién era?

También hubo logros deportivos: el Manchester United obtuvo su primera victoria en la FA Cup y Arthur Gore se convirtió en el campeón de Wimbledon más longevo en la historia del torneo individual masculino.

Abuelo
Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, la historia se marcaba en eventos como la primera exhibición aérea internacional en Reims, Francia, y el inminente anuncio de la independencia de Bulgaria del Imperio Otomano.

En 2020, Ethel Caterham declaró a la BBC que se lo tomaba todo con calma, añadiendo que escucha y hace lo que les gusta. Pasó su cumpleaños en calma, con su familia.

Contexto: ¿Cuál es la edad en la que se le puede considerar ‘vieja’ a una mujer?

El título de la persona más longeva de la historia lo sigue teniendo Jeanne Calment, una francesa que vivió 122 años y 164 días, según el Libro Guinness de los Récords.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Bucaramanga reacciona ante decisión de nulidad de su elección por el Consejo de Estado: “No es momento para abandonar”

2. La investigación sobre dos tiradores escolares, en partes diferentes, pero con algo en común: presencia en macabros sitios online

3. Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

4. Jefe de la DEA acusa a Nicolás Maduro de cooperar con las Farc y el ELN para enviar cocaína a EE. UU.: las cifras son alarmantes

5. Gobierno Petro reveló preocupante motivo por el que Epa Colombia fue trasladada: MinJusticia contó la verdad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Inglaterra

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.