Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

Ethel Caterham, quien es la persona más longeva del mundo en la actualidad, nació el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellinger, Inglaterra, cuando reinaba Eduardo VII, y ahora vive en un hogar de ancianos en Surrey.

Caterham es la última súbdita superviviente de Eduardo VII, que murió el 6 de mayo de 1910. Nació cinco años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la segunda más joven de ocho hermanos. Caterham se convirtió en abril en la persona viva de mayor edad tras la muerte de la hermana Inah Canabarro Lucas, una monja brasileña, a los 116 años.

Ethel Caterham se ve a sí misma como una persona tranquila, que se negó a conceder entrevistas porque quiere pasar su día en paz, y, según ella misma lo manifestó, solo le responderá al Rey Carlos III, quien le mandó una tarjeta para celebrar su cumpleaños del año pasado.

Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo | Foto: Extremos Centenarios, Facebook

Un portavoz de su residencia de ancianos dijo: “Ethel y su familia están muy agradecidos por todos los mensajes amables e interés demostrados hacia ella mientras celebra su 116 cumpleaños este año”.

El año del nacimiento de Ethel El año 1908 fue testigo de importantes acontecimientos en varias partes del mundo.

En el Reino Unido, Herbert Henry Asquith asumió el cargo de primer ministro liberal bajo el reinado de Eduardo VII, mientras que el gobierno recién implementaba el pago de las primeras pensiones estatales.

Al otro lado del Atlántico, William Howard Taft era el presidente de Estados Unidos y, en Australia, Alfred Deakin iniciaba su tercer mandato como primer ministro.

Fue un año de innovaciones, como la patente de la primera tostadora eléctrica de Frank Shailor para General Electric y la apertura de los grandes almacenes Selfridges en Londres. En el ámbito cultural, Claude Monet expuso por primera vez su serie Nenúfares en París, y el futuro actor Errol Flynn nació en este mismo año.

También hubo logros deportivos: el Manchester United obtuvo su primera victoria en la FA Cup y Arthur Gore se convirtió en el campeón de Wimbledon más longevo en la historia del torneo individual masculino.

Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, la historia se marcaba en eventos como la primera exhibición aérea internacional en Reims, Francia, y el inminente anuncio de la independencia de Bulgaria del Imperio Otomano.

En 2020, Ethel Caterham declaró a la BBC que se lo tomaba todo con calma, añadiendo que escucha y hace lo que les gusta. Pasó su cumpleaños en calma, con su familia.