El presidente Donald Trump anunció este sábado la captura de Nicolás Maduro, tras un “ataque a gran escala” de Estados Unidos contra Caracas y otras regiones del país.

Se desconoce el paradero de Maduro, que gobernaba Venezuela desde 2013, así como el de su esposa Cilia Flores. La fiscal general estadounidense anunció este sábado cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.

Una decisión contundente y clara que tenía Trump y que desde agosto de 2025 lo había advertido: “Maduro tiene los días contados”, sin dar detalles sobre cómo sería la operación de su captura o en qué momento lo realizaría.

La presencia de buques navales, aeronaves e infantería estadounidense en el mar Caribe para atacar las narcolanchas que salían del país mostraba cómo poco a poco llegaban a cerrarle el paso a Nicolás Maduro, acusado por Trump de ser el líder del Cartel de los Soles y por quien pedían 50 millones dólares de recompensa por información.

Las órdenes se dieron y su último paso fue lo que el presidente estadounidense describió como “un bloqueo total y completo” contra buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, una medida que marca la escalada más visible de la administración estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El anuncio llegó tras la incautación de un petrolero por fuerzas de Estados Unidos y después de la inclusión del llamado Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras por parte del Departamento de Estado.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Trump dijo que Venezuela “quitó ilegalmente” derechos petroleros a empresas de Estados Unidos y que su administración busca “recuperarlos”. También precisó que la flota estadounidense desplegada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que, según él, Caracas devuelva “todo el petróleo, la tierra y otros activos” que habrían sido apropiados de forma indebida.

En sus mensajes públicos, el presidente vinculó la medida a la designación hecha por su administración del régimen venezolano y del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista.

La medida más reciente que antecede al anuncio del bloqueo fue la incautación, el pasado 10 de diciembre, de un petrolero que Estados Unidos afirmó operaba en violación de sanciones. El gobierno de Nicolás Maduro calificó el hecho como un “robo descarado” y anunció que lo denunciará ante organismos internacionales.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

El término se usa desde los años 90 para aludir a militares y funcionarios venezolanos presuntamente implicados en redes de corrupción y tráfico de drogas. En noviembre de este año, el Gobierno de Estados Unidos designó al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), una decisión que entró en vigor el 24 de noviembre y que conlleva sanciones y restricciones financieras.

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

El gobierno de Nicolás Maduro calificó las medidas estadounidenses como una “amenaza irracional” y acusó a Estados Unidos de intentar apropiarse de los recursos del país. Funcionarios oficiales han negado la existencia del Cartel de los Soles como una organización unificada y han asegurado que se trata de una narrativa política destinada a desestabilizar al país.

La Casa Blanca ha argumentado que la designación y las acciones posteriores se sustentan en acusaciones de narcotráfico, corrupción y apoyo a actividades terroristas que vinculan a altos funcionarios venezolanos, y en sanciones y procesos judiciales iniciados en administraciones anteriores.

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

El bloqueo anunciado por Estados Unidos tiene efectos directos sobre la logística del petróleo venezolano, al restringir la operación de buques sancionados que transportan crudo desde y hacia el país.

Las decisiones ya adoptadas en el mandato de Donald Trump —la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, las sanciones contra empresas y buques vinculados al transporte de crudo, y la incautación de un petrolero— han intensificado la confrontación diplomática entre ambos gobiernos, que ahora toma otro rumbo tras la captura de Maduro.