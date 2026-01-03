Mundo

Así empezó la guerra de Donald Trump contra el Cartel de los Soles y Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro, tras una operación militar en Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 1:46 p. m.
Donald Trump dijo que Venezuela “quitó ilegalmente” derechos petroleros a empresas de Estados Unidos.
Donald Trump dijo que Venezuela “quitó ilegalmente” derechos petroleros a empresas de Estados Unidos. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/Montaje:Semana

El presidente Donald Trump anunció este sábado la captura de Nicolás Maduro, tras un “ataque a gran escala” de Estados Unidos contra Caracas y otras regiones del país.

Se desconoce el paradero de Maduro, que gobernaba Venezuela desde 2013, así como el de su esposa Cilia Flores. La fiscal general estadounidense anunció este sábado cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.

Una decisión contundente y clara que tenía Trump y que desde agosto de 2025 lo había advertido: “Maduro tiene los días contados”, sin dar detalles sobre cómo sería la operación de su captura o en qué momento lo realizaría.

La presencia de buques navales, aeronaves e infantería estadounidense en el mar Caribe para atacar las narcolanchas que salían del país mostraba cómo poco a poco llegaban a cerrarle el paso a Nicolás Maduro, acusado por Trump de ser el líder del Cartel de los Soles y por quien pedían 50 millones dólares de recompensa por información.

Noticias Estados Unidos

Las veces que Trump aseguró que Maduro tenía “los días contados” y lanzó amenazas directas sobre la intervención en Venezuela, que hoy es un hecho

Mundo

Donald Trump confirmó la ciudad a donde será trasladado Maduro y dio detalles sobre quién gobernará Venezuela

Mundo

Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

Mundo

Esta es la ciudad más poblada del mundo que está en grave riesgo; podría hundirse

Mundo

Quién es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y número 1 en la línea de sucesión de Maduro. ¿Negociará o se aferrará al poder?

Mundo

Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Mundo

Él es Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Maduro, por el que ofrecen 15 millones de dólares por su captura

Mundo

Donald Trump dice en vivo lo que estaba haciendo Nicolás Maduro cuando lo capturaron: “Lo atropellaron tan rápido que no pudo”

Confidenciales

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Política

Cae Nicolás Maduro: “No estoy preocupado para nada”, dice el presidente Petro. Trump había dicho que sería el “siguiente”

Las órdenes se dieron y su último paso fue lo que el presidente estadounidense describió como “un bloqueo total y completo” contra buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, una medida que marca la escalada más visible de la administración estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El anuncio llegó tras la incautación de un petrolero por fuerzas de Estados Unidos y después de la inclusión del llamado Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras por parte del Departamento de Estado.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Trump dijo que Venezuela “quitó ilegalmente” derechos petroleros a empresas de Estados Unidos y que su administración busca “recuperarlos”. También precisó que la flota estadounidense desplegada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que, según él, Caracas devuelva “todo el petróleo, la tierra y otros activos” que habrían sido apropiados de forma indebida.

En sus mensajes públicos, el presidente vinculó la medida a la designación hecha por su administración del régimen venezolano y del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista.

La medida más reciente que antecede al anuncio del bloqueo fue la incautación, el pasado 10 de diciembre, de un petrolero que Estados Unidos afirmó operaba en violación de sanciones. El gobierno de Nicolás Maduro calificó el hecho como un “robo descarado” y anunció que lo denunciará ante organismos internacionales.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

El término se usa desde los años 90 para aludir a militares y funcionarios venezolanos presuntamente implicados en redes de corrupción y tráfico de drogas. En noviembre de este año, el Gobierno de Estados Unidos designó al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), una decisión que entró en vigor el 24 de noviembre y que conlleva sanciones y restricciones financieras.

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

El gobierno de Nicolás Maduro calificó las medidas estadounidenses como una “amenaza irracional” y acusó a Estados Unidos de intentar apropiarse de los recursos del país. Funcionarios oficiales han negado la existencia del Cartel de los Soles como una organización unificada y han asegurado que se trata de una narrativa política destinada a desestabilizar al país.

La Casa Blanca ha argumentado que la designación y las acciones posteriores se sustentan en acusaciones de narcotráfico, corrupción y apoyo a actividades terroristas que vinculan a altos funcionarios venezolanos, y en sanciones y procesos judiciales iniciados en administraciones anteriores.

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

El bloqueo anunciado por Estados Unidos tiene efectos directos sobre la logística del petróleo venezolano, al restringir la operación de buques sancionados que transportan crudo desde y hacia el país.

Las decisiones ya adoptadas en el mandato de Donald Trump —la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, las sanciones contra empresas y buques vinculados al transporte de crudo, y la incautación de un petrolero— han intensificado la confrontación diplomática entre ambos gobiernos, que ahora toma otro rumbo tras la captura de Maduro.

Más de Mundo

.

Maduro preso: la gran victoria de la democracia. Salud Hernández-Mora celebra la caída de Nicolás Maduro

Donald Trump Nicolás Maduro

Donald Trump dice en vivo lo que estaba haciendo Nicolás Maduro cuando lo capturaron: “Lo atropellaron tan rápido que no pudo”

x

Las veces que Trump aseguró que Maduro tenía “los días contados” y lanzó amenazas directas sobre la intervención en Venezuela, que hoy es un hecho

El gobierno de Donald Trump desplegó aviones militares en un país de Latinoamérica

Donald Trump confirmó la ciudad a donde será trasladado Maduro y dio detalles sobre quién gobernará Venezuela

Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.

Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

Jakarta, Indonesia

Esta es la ciudad más poblada del mundo que está en grave riesgo; podría hundirse

Delcy Rodríguez Nicolás Maduro

Quién es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y número 1 en la línea de sucesión de Maduro. ¿Negociará o se aferrará al poder?

Venezuela's President Nicolas Maduro (R) gestures next to First Lady Cilia Flores on arrival at the Capitolio for the presidential inauguration, in Caracas on January 10, 2025. Maduro, in power since 2013, will take the oath of office for a third term despite a global outcry that brought thousands out in protest on the ceremony's eve. (Photo by Federico PARRA / AFP)

Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Vladimir Padrino López

Él es Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Maduro, por el que ofrecen 15 millones de dólares por su captura

Donald Trump dijo que Venezuela “quitó ilegalmente” derechos petroleros a empresas de Estados Unidos.

Así empezó la guerra de Donald Trump contra el Cartel de los Soles y Nicolás Maduro

Noticias Destacadas