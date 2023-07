Así están las difíciles cuentas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para llegar a la presidencia en España

Juntos suman 169 escaños, aún lejos de los 176 necesarios para poder formar Gobierno de manera indiscutible.“He iniciado los contactos, teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya fórmulas imposibles que garanticen la investidura de un Gobierno”, dijo Núñez Feijóo a sus dirigentes reunidos en Madrid, convencido de que de alguna manera mágica logrará poder convertirse en presidente de España.

La apuesta de Sánchez tiene dos caminos, el primero es lograr la mayoría acordando con todos los movimientos que pueda para llegar a los 176. Ya de por sí tiene 172 escaños junto a las alianzas ya acordadas, por lo que partiría con ventaja. Mientras tanto, los puestos del PNV vasco se hacen más codiciados que nunca, ya que se dice que, en principio, no apoyarán a Núñez Feijóo, pero las versiones han ido cambiando y no parece haber nada claro en el panorama.

Condiciones que no son tan fáciles de cumplir en principio. La posibilidad de la repetición de elecciones siempre está latente, aunque ni el PP ni el PSOE quieren que esto ocurra. Pasa más por los lados de los movimientos independentistas, que si no consiguen lo que quieren de los partidos que los buscan para hacer alianzas, parecen dispuestos a dinamitar el proceso electoral y que los españoles tengan que volver a las urnas a final de año.

Esto pasa porque Junts no quiere ceder en sus peticiones y el PNV no quiere saber nada de aliarse con Vox. Si este inédito escenario pasa, el Partido Popular parece listo para que Núñez Feijóo no sea la cabeza visible del partido y sea reemplazado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, y que tras no lograr los resultados esperados en las elecciones podría ser vista como una solución idónea para el movimiento, a pesar de que tenga que ser bajo un escenario de emergencia.