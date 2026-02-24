Ataque armado en México deja muerto al hijo de la alcaldesa de Bacanora; autoridades descartan atentado directo y apuntan a disputa vial

En México, la alcaldesa de Bacanora, en el estado de Sonora, sufrió un atentado en las inmediaciones de una importante carretera de la región este martes, 24 de febrero, en horas de la mañana. La funcionaria sobrevivió al ataque, pero su hijo perdió la vida en la escena.

Se trata de Nora Alicia Biebrich, del Partido del Trabajo de Sonora, agrupación que confirmó más tarde los hechos y manifestó su solidaridad y respaldo “en este momento de profundo dolor”. Al tiempo que pusieron su confianza en la justicia del país: “Confiamos que las autoridades competentes realizarán una investigación puntual y transparente”, publicó el partido en sus redes sociales.

Así habría quedado la camioneta en la que iba la alcaldesa junto con su hijo. Foto: Tomada de N+

Las autoridades estatales detallaron que el ataque ocurrió en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán. No obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora determinó que no se trató de un atentado directo en contra de la funcionaria.

Así trasladan en México los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: en video quedó registrado

“No se cuenta con ningún dato que permita suponer que la agresión armada registrada este día fuera un ataque directo en contra de la Presidenta Municipal de Bacanora”, aseguró el fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, en declaraciones obtenidas por la prensa nacional.

En las investigaciones preliminares, se halló que, según el fiscal, el ataque se derivó de un incidente de tránsito que ocurrió minutos antes en el área, y que los disparos fueron dirigidos al conductor: el hijo de Biebrich —identificado por la prensa como Édgar Rafael— quien recibió disparos en las piernas al intentar rebasar un carro.

Revela Fiscalía de #Sonora avances tras agresión armada contra alcaldesa de #Bacanora.



El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, junto al vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, dio a conocer los primeros avances en torno al incidente en el que se vio… pic.twitter.com/q3124nHftG — Omar Acuña - Noticias (@oacunanoticias) February 24, 2026

“Como consecuencia de esto, la víctima de 36 años perdió la vida debido a un choque hipovolémico provocado por las heridas”, agregó el fiscal Salas. Por su parte, la alcaldesa se encuentra fuera de peligro y no registró ninguna herida ni lesiones tras lo sucedido.

Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

La prensa local especificó que el hijo de la funcionaria intentó pasar un auto que estaba estacionado en la carretera, pero este no le permitió el paso. Más adelante, los carros tuvieron un enfrentamiento. Medios de comunicación mexicanos compartieron las fotos de la camioneta de las víctimas, la cual quedó con varios impactos de bala en el lado del conductor.

Nora Alicia Biébrich Duarte asumió su cargo de presidenta municipal de Bacanora en septiembre del 2024. Desde su posesión, ha puesto enfoque en trabajos relacionados con el mejoramiento de la carretera Bacanora-El Encinal, también en el diagnóstico y estudios técnicos para el abastecimiento y fortalecimiento del agua potable, y ha puesto atención en el desarrollo municipal y programas sociales.