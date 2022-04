Atención: arrestan al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York

La policía de la ciudad de Nueva York anunció el arresto de Frank James, principal sospechoso del tiroteo acontecido en el metro de Brooklyn. Más de 10 personas resultaron heridas durante el ataque presuntamente perpetrado por James en la mañana del pasado martes.

James, de 69 años, había sido identificado esta mañana por la policía de la ciudad y fue detenido, hace unas horas, en el East Village, uno de los barrios más exclusivos de Manhattan.

A pesar de que James es el principal sospechoso, las autoridades aún tienen que establecer si este fue el verdadero autor del crimen. Para esto se ha dispuesto un gigantesco equipo policial y de investigación. Así mismo, las autoridades judiciales y de la fiscalía deben empezar a esclarecer los hechos.

James llegó al metro armado con una pistola Glock de 9mm, municiones y presuntamente dos granadas de humo detonadas dentro del vagón del ataque. Las autoridades encontraron en una camioneta, presuntamente perteneciente a James, más dispositivos explosivos y un hacha.

James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando largas, y a veces agresivas, arengas políticas y críticas al alcalde de Nueva York, Eric Adams. Su página había sido cerrada el miércoles por “violar las directrices” de YouTube.

“Hubo publicaciones que podrían estar relacionadas con la persona que nos interesa, en las que menciona a los habitantes de calle, en donde menciona a Nueva York, en donde menciona al alcalde Adams”, confirmó el alcalde de la ciudad de Nueva York.

“Esta nación (...) va a tener una muerte violenta”, dice James en uno de sus videos.

En otro de los videos estudiados por las autoridades, James amenazaba directamente con asesinar a quienes le habían “hecho daño”. “Quería ver a la gente morir en mi (...) cara de inmediato”, dice el sospechoso en un video recogido por la cadena de noticias CNN.

El alcalde de Nueva York, por su parte, pidió a los ciudadanos que estén “vigilantes”, pero dijo que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: “Parece que actuó solo”, dijo.

La hermana de James, Catherine James Robinson, dijo al diario The New York Times que estaba “sorprendida” de ver a su hermano considerado como el sospechoso. “Nunca pensé que podría hacer algo así”, reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él.

El metro prestaba este miércoles un “servicio normal” y “completo en todas las líneas después de que la NYPD (Policía de Nueva York) completó su investigación”, dijo la autoridad de tránsito de la ciudad, de casi nueve millones de habitantes.

Pero en algunos usuarios cundía el miedo. “Estaba reticente y esperé 20 minutos para conseguir un taxi y no llegó ninguno y Uber costaba como 60 dólares, por lo que me dije ‘es ok, me arriesgaré en el metro’”, dijo a la AFP Zeina Awedikian, de 38 años.

“Mucha gente que vive lejos no tiene elección. Depende del metro, no puedes dejar de tomarlo, independientemente de que haya un incidente o no”, dijo por su parte Daniela, de 29 años, originaria de Bosnia, que reconoce que no puede evitar pensar “que un día puede que no vuelva a casa con mis hijos”.

Pero otros se mostraron más desafiantes, como Dennis Sughrue, un neoyorquino de 56 años: “Nadie me va a hacer desistir del metro. El metro está en mi ADN y me siento más comprometido que nunca con Nueva York y con el metro”, dijo a la AFP emergiendo de uno de los nudos neurálgicos del metro neoyorquino en Grand Central Station.

El tiroteo dejó un balance de 23 personas heridas, gran parte de ellas de bala, y por lo menos cinco de ella

