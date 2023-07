Atención: fallece la famosa cantante Sinéad O’Connor

La aclamada intérprete de Dublín lanzó 10 álbumes de estudio, mientras que su canción Nothing Compares 2 U fue nombrada el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards.

En su último Tweet, O’Connor publicó una foto de Shane y dijo: “Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta”. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma.

Sinead O'Connor recibe el premio al Álbum Irlandés Clásico por "No quiero lo que no tengo" en el Premio de Música RTÉ Choice en Vicar Street el 9 de marzo de 2023 en Dublín, Irlanda. | Foto: Redferns

A los 59 años, muere Andy Rourke bajista de la banda británica The Smiths

O’Connor hizo su debut en 1987 cuando lanzó The Lion and the Cobra. Apenas tenía 20 años en ese momento y grabó 10 álbumes de estudio en total. Quizás sea mejor conocida por cantar “Nothing Compares 2 U”, que fue escrita por Prince.