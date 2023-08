Atención: Rusia anuncia comienzo de ejercicios militares al norte de Europa; ¿qué busca?

En cuanto al propósito de las mismas, esa oficina aseguró que no era otro más que el de poner a prueba la capacidad de la flota naval para salvaguardar los intereses rusos en una zona “operativamente importante”. De acuerdo con la agencia de noticias Interfax , los despliegues están bajo el mando del comandante en jefe de la Marina, el almirante Nikolai Evmenov.

Nuevos ataques en Ucrania

No se reportaron víctimas a pesar de los ataques que causaron un incendio, dijo el gobernador de la región, Oleg Kiper, en Telegram. Las autoridades ucranianas, que dan muy poca información y no permiten el acceso a estos puertos por ser estratégicos, no detallaron los sitios concretos que resultaron afectados.