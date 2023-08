La premonición de Donald Trump tras ser inculpado por intentar invertir los resultados de elecciones de 2020

Hace dos semanas Trump dijo haber recibido una carta de la fiscalía que sugería que probablemente sería acusado penalmente por el asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021. “¿Por qué no hicieron esto hace 2,5 años?”, se preguntó Trump el martes. “¿Por qué esperaron tanto?” “Porque querían ponerlo justo en el medio de mi campaña. Mala conducta de la fiscalía”, añadió.

‘The New York Times’ prevé batalla cerrada por la presidencia de EE. UU.: Biden y Trump empatan en intención de voto

Las imputaciones de Trump

Su futuro político

Una encuesta del Siena College y The New York Times entre posibles votantes en las primarias mostró que Trump aplasta al gobernador de Ron DeSantis por 37 puntos. Esto no es un caso aislado. El liderazgo del exmandatario ha aumentado de 16 a 36 puntos en el promedio de encuestas de RealClearPolitics desde que fue imputado en Manhattan hace cuatro meses por falsificar registros empresariales.