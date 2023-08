El teflón de Trump: a pesar de las acusaciones judiciales, sus fanáticos son más fieles que nunca

Trump ha sido acusado en dos casos penales y parece inminente su imposición por dos graves delitos en otras investigaciones. Sin embargo, su popularidad entre sus bases ultraleales no se ha afectado ni un ápice. El lunes, una encuesta del Siena College y The New York Times entre posibles votantes en las primarias mostró que Trump aplasta al gobernador de Ron DeSantis por 37 puntos.