Atentado a Cristina Fernández: autoridades argentinas capturaron a Brenda Uliarte, la novia del atacante

En medio de las investigaciones que se adelantan por parte de la justicia argentina para esclarecer los móviles del intento de asesinato en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández el pasado jueves en horas de la noche, las autoridades ordenaron el pasado domingo la captura de una mujer conocida con el sobrenombre de ‘Ámbar’, identificada realmente como Brenda Uliarte, quien es la pareja sentimental de Fernando Sabag Montiel, el hombre de origen brasileño que fue detenido como perpetrador del intento de asesinato.

Mientras avanzan en las investigaciones para poder establecer si el caso puede ser abordado como un intento de feminicidio, la juez del caso, María Eugenia Capuchetti, determinó la vinculación formal de la pareja del hombre, quien apuntó a Fernández de Kirchner con un arma de fuego calibre 32 el pasado jueves (1.° de septiembre).

Esta orden de captura, que se hizo efectiva en inmediaciones de una estación del servicio público de transporte en Palermo, se dio pese a que la mujer, tras la captura del brasileño, había marcado una importante distancia, para intentar desmarcarse de la actitud desarrollada por su pareja, manifestando que ella no tenía nada que ver con el ataque violento a la vicepresidenta.

PALERMO: ASI FUE LA DETENCION DE BRENDA ULIARTE POR LA DIVISIÓN ANTITERRORISMO DE LA POLICÍA FEDERAL

No obstante, algunas aparentes evidencias, y el tránsito mismo de la investigación, llevaron a que se determinara la captura, la cual se concretó el pasado domingo, cerca de la medianoche, y que está amparada en la hipótesis de las autoridades que advierten que Montiel no actuó solo en su intento de planear y ejecutar el asesinato de la cuestionada política, dos veces mandataria de Argentina.

Aunque la mujer, en entrevista con medios locales había denunciado amenazas en su contra, y había advertido una serie de atropellos durante el allanamiento a su residencia, además de decir que no había visto a Montiel dos días antes del atentado, el seguimiento hecho por inteligencia, a través de cámaras de seguridad, determinó que la mujer habría mentido, pues hay registros de que la pareja viajó junta en servicio público el pasado jueves, fecha del atentado, incluso reforzando la hipótesis de que la mujer también estuvo presente en inmediaciones de la casa de Fernández la noche del intento de atentado.

Sobre la captura de Brenda Uliarte, medios locales de Argentina precisaron que esta acción policial tuvo lugar en inmediaciones de la estación de tren de Pacífico, más precisamente en la línea San Martín, gracias a un rastreo basado en su teléfono móvil.

En hechos recogidos por el diario Clarín de Argentina, también se afirmó que, horas antes de su captura, y a través de las redes sociales, la mujer realizó una transmisión en directo a través de su cuenta de Instagram, en la que respondió algunos cuestionamientos de un grupo pequeño de personas, en referencia al atentado contra Fernández.

Según recoge el referido medio, en su intervención, la mujer también se pronunció para afirmar que “no hay reconciliación con los corruptos”, llamando al repudio a estas prácticas sin importar la esquina política de la que venga.

En el directo, que no superó los 30 espectadores, se vio a la mujer recostada en una cama e incluso sonriendo por algunos momentos, intentando sentar una posición clara frente a lo ocurrido, con la que además insistió en marcar distancia con Montiel; no obstante, también lo defendió, al sugerir que el hombre había atacado a la expresidenta con un arma de agua, señalando que el video difundido masivamente muestra la emisión de líquido por parte de la pistola; no obstante, expertos también han advertido que ese líquido responde a aceites de la pistola, que evidencian que esta tenía problemas, por lo que no se accionó pese a ser gatillada dos veces en la cara de Fernández.

En referencia a lo encontrado en su casa, y al arma incautada, siguiendo con su hipótesis de la pistola de agua, la mujer aseguró que el detenido había sido víctima de una suerte de “siembra de pruebas” para inculparlo aún más.

En ese mismo sentido, la mujer marcó distancia afirmando que ella no tenía conocimiento de la información que él guardaba en su celular, refiriendo que la suya no era una relación tóxica, y que cada quien gestionaba sus redes sociales a su conveniencia y parecer.

Sobre la escena política, la joven citó una frase del aspirante presidencial argentino, y actual diputado de ese país, Javier Milei, que sentencia que “los políticos no tendrían que tener más derecho que los civiles”, manifestándose de acuerdo con ese pensamiento.

Tras la captura de la joven, esta fue conducida a la sede de la Madariaga, una sede judicial, en donde fue interrogada este lunes por parte de los investigadores del caso.

Lo que tenés que saber sobre atentado a @CFKArgentina: La jueza Capuchetti detuvo a Brenda Uliarte, la novia del agresor Fernando Sabag. El jueves ella también estuvo en la esquina de Juncal y Uruguay.

En una entrevista hecha a la mujer por el medio Telefe, en días pasados, esta se había intentado desmarcar de Montiel; sin embargo, esas mismas palabras fueron la base para su detención, en tanto la investigación determinó que ella había mentido en la entrevista, en la que además se refirió al joven detenido como una persona amorosa que no sería capaz de efectuar un crimen como el señalado en contra de Fernández. No obstante, ‘Ámbar’, en un momento de la entrevista, también había sugerido que, pese a que ellos conviven, no eran pareja, negando a la vez que el hombre tuviera munición o balas guardadas en casa, lo cual quedó evidenciado tras el allanamiento.

La detención de la joven se realizó previa orden de frenar el tren en el que ella se movilizaba, el cual fue abordado por efectivos de las autoridades, quienes revisaron varios vagones hasta dar con la mujer, la cual fue bajada en la estación antes enunciada.

Otro de los factores que llama la atención tras su captura es que esta habría intentado ocultarse de las autoridades, pues a diferencia de la entrevista entregada días atrás, al momento de su captura lucía con el cabello tinturado.