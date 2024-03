Atentado en Moscú: 11 detenidos y el número de muertos aumenta a 115. Sospechosos “tenían contactos” en Ucrania, según autoridades

Una mujer deposita flores en un monumento improvisado frente al Ayuntamiento de Crocus, un día después de un ataque con armas de fuego en Krasnogorsk, en las afueras de Moscú, el 23 de marzo de 2024. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP) (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images) | Foto: AFP via Getty Images