Aumenta la censura en México contra los ‘narcocorridos’ que promueven la cultura del narcotráfico

Los narcocorridos, canciones populares mexicanas que ensalzan al narcotráfico, quedaron proscritos en Cancún, meca del turismo en México, donde autoridades y comerciantes endurecieron el veto a su difusión pública con el argumento de que atrae a “gente violenta”.

La censura, aplicada en el marco del vigente reglamento municipal de espectáculos públicos que prohíbe eventos que inciten a la violencia, aguó la fiesta a seguidores de artistas como Grupo Firme -uno de los más populares de México-, que canceló un concierto previsto para el 1 de junio.

“Cada vez que hay un evento como estos, la realidad es que existen conatos de violencia”, dijo el martes Jorge Aguilar Osorio, funcionario del estado de Quintana Roo, donde queda Cancún.

La alcaldesa Ana Patricia Peralta ordenó “que no se permita este tipo de eventos donde de alguna u otra forma se promueva la violencia”, añadió Aguilar.

La semana pasada, un concierto de El Komander, figura del llamado “movimiento alterado” que acentuó más la celebración del imaginario del narco, también fue cancelado por la ordenanza.

Cancún es uno de los destinos favoritos de mexicanos y extranjeros. - Foto: Getty Images

Julio Villarreal, dirigente de los empresarios restauranteros del emporio turístico, aplaude la aplicación cada vez más estricta del reglamento emitido desde 2010. “Reiterar nuestro total apoyo a esa decisión. En los restaurantes se dejó de tocar (narcocorridos) hace tiempo porque genera atracción de gente violenta que se dedica a negocios ilícitos”, dijo.

Villarreal asegura que más del 90% de los negocios afiliados en Cancún a la Canirac, la cámara nacional de la industria restaurantera, ya había dejado de tocar estas canciones en sus establecimientos, pues muchas de sus letras se refieren a violencia y uso de drogas.

Cancún se suma a otras ciudades mexicanas que han cerrado filas para prohibir la difusión pública de narcocorridos, parte del llamado género regional mexicano que experimenta un auge en plataformas digitales.

Ciudad Juárez (Chihuahua, norte) hizo lo mismo en 2015, mientras en Mexicali (Baja California, noroeste) la alcaldesa Norma Bustamante prohibió que los artistas canten narcocorridos, fumen marihuana o beban alcohol en eventos organizados por el ayuntamiento.

El narcocorrido también está proscrito desde 1987 en el estado de Sinaloa (noroeste), cuna del poderoso cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El 'Chapo' Guzmán es considerado por muchos como el Pablo Escobar mexicano. - Foto: Archivo Semana

La orden ocurre cuando el regional mexicano experimenta un inédito auge internacional, con nóveles artistas como Peso Pluma -que también canta narcocorridos- encabezando las listas mundiales de popularidad. La violencia ligada al narcotráfico, sobre todo la venta de drogas al menudeo, golpea desde hace años a Cancún y otros destinos del Caribe mexicano, visitados anualmente por millones de turistas internacionales.

Retiran cargos contra mujer que había sido sentenciada por matar a su violador en México

La fiscalía del central Estado de México retiró los cargos contra una mujer que había sido sentenciada a seis años de prisión por matar a su violador, y este martes fue absuelta de todos los cargos. Roxana Ruiz, de 23 años, había sido condenada la semana pasada por dar muerte a un hombre que la agredió sexualmente en el populoso municipio de Nezahualcóyotl, vecino de la capital.

“Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia, algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron nueve meses injustamente”, dijo Ruiz a la prensa luego de salir de la audiencia. La jueza a cargo del caso había sido duramente criticada por haber considerado que la joven incurrió en un “exceso de legítima defensa”.

Ruiz, quien estuvo nueve meses en prisión, aunque desde febrero de 2022 pudo seguir su proceso en libertad, dijo sin embargo que sigue “temiendo” por su vida y pide a la justicia no escuchar argumentos de la familia de su agresor. Los familiares del hombre tienen tres días para presentar recurso de inconformidad a esta resolución.

La mujer había sido sentenciada a seis años de prisión por matar a su violador. - Foto: Getty Images

Sobre la agresión, ocurrida en 2021, Ruiz ha señalado que, tras tomar una cerveza con una amiga en un bar, un hombre a quien conoció en el lugar insistió en acompañarla a su casa. Una vez ahí, le pidió quedarse a dormir aduciendo que vivía lejos. Pero cuando descansaba, la agredió sexualmente, la golpeó y amenazó con matarla, según su testimonio, en el que asegura que al defenderse lo asfixió con una camiseta. Al día siguiente fue detenida.

Este caso desató una serie de señalamientos por el papel de la justicia ante la violencia de género que golpea al país. México, de 126 millones de habitantes, registró el año pasado 3.754 asesinatos de mujeres, de los cuales 947 fueron clasificados como feminicidios, según el gobierno.

*Con información de AFP.