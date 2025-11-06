Un par de bombarderos B-52 sobrevolaron las costas de Venezuela este jueves 6 de noviembre, según datos de seguimiento de vuelos, en la cuarta demostración de fuerza de aviones militares estadounidenses en las últimas semanas.

El sobrevuelo forma parte de la agresiva campaña militar de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región, con al menos 17 ataques que han causado 67 muertos.

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 mostraron a los dos bombarderos volando en paralelo a la costa venezolana, luego viraron al noreste de Caracas antes de regresar a lo largo de la costa y girar hacia el norte para adentrarse en el mar.

Es al menos la cuarta vez que aviones militares estadounidenses vuelan cerca de Venezuela desde mediados de octubre: los B-52 lo han hecho en una ocasión anterior, y los bombarderos B-1B en otras dos.

Estados Unidos también ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford que se dirija a América Latina, ha desplegado cazas F-35 en Puerto Rico y actualmente tiene seis barcos de la Marina en el Caribe como parte de lo que llama esfuerzos contra el narcotráfico.

Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña y el aumento de la presencia militar.

Hace apenas dos semanas esta misma clase de aviones realizó vuelos del mismo tipo como parte de la campaña que el Departamento de Guerra de Estados Unidos catalogó como una demostración del poder aéreo de su nación.

Tras el pequeño recorrido por la costa norte de Venezuela, los aviones realizaron una maniobra en forma de óvalo y se perdieron de los radares.

La tensión entre EE. UU. y Venezuela crece cada vez más después de que el presidente Donald Trump se posicionara en el poder el pasado 20 de enero, con la bandera de fortalecer la seguridad nacional del país.

Para ello, el mandatario de 79 años realizó diferentes movimientos para limitar las operaciones de los carteles de droga del sur del continente, con el objetivo de golpear específicamente al Cartel de los Soles, el cual tiene su sede central en Venezuela.