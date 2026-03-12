Avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló en Irak mientras aumentan las tensiones en Medio Oriente

Un avión estadounidense de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, mientras que un segundo avión implicado en el incidente aterrizó sin problemas, según informó el Ejército de Estados Unidos el jueves.

“Una de las aeronaves cayó en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin contratiempos. No se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”, señaló en un comunicado el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.

Al principio de la guerra, las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Soldados preparan un KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Ese incidente se produjo durante combates que incluían “ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones”, señaló en ese momento el mando militar.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán avanza “muy rápido”, a pesar de la incertidumbre generada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán también se da en el mar?

El nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, prometió venganza y aseguró que no dejará pasar ningún buque en el estrecho mientras sigan los ataques de Estados Unidos e Irán.

“La situación con Irán avanza muy rápidamente. Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Donald Trump y la guerra en Irak Foto: AP / Adobe stock

Más temprano, un total de seis soldados franceses han resultado heridos en un ataque con drones contra una base militar conjunta con la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, los peshmerga, en el norte de Irak, han confirmado las autoridades regionales.

El gobernador de Erbil, Omid Khoshnaw, indicó en declaraciones a la cadena Rudaw que los soldados tienen “heridas leves”, si bien cuatro de ellos “han sido trasladados al hospital”, y confirmó que no hay víctimas entre las fuerzas kurdas.

*Con información de AFP