MUNDO

Avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló en Irak mientras aumentan las tensiones en Medio Oriente

El CENTCOM indicó que en el suceso estuvieron implicadas dos aeronaves.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 6:27 p. m.
Un avión KC-135 realiza una presentación. Imagen de referencia
Un avión KC-135 realiza una presentación. Imagen de referencia Foto: Anadolu via Getty Images

Un avión estadounidense de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, mientras que un segundo avión implicado en el incidente aterrizó sin problemas, según informó el Ejército de Estados Unidos el jueves.

“Una de las aeronaves cayó en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin contratiempos. No se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”, señaló en un comunicado el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.

Al principio de la guerra, las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Soldados preparan un KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea
Soldados preparan un KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Ese incidente se produjo durante combates que incluían “ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones”, señaló en ese momento el mando militar.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán avanza “muy rápido”, a pesar de la incertidumbre generada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

El nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, prometió venganza y aseguró que no dejará pasar ningún buque en el estrecho mientras sigan los ataques de Estados Unidos e Irán.

“La situación con Irán avanza muy rápidamente. Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Trump
Donald Trump y la guerra en Irak Foto: AP / Adobe stock

Más temprano, un total de seis soldados franceses han resultado heridos en un ataque con drones contra una base militar conjunta con la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, los peshmerga, en el norte de Irak, han confirmado las autoridades regionales.

El gobernador de Erbil, Omid Khoshnaw, indicó en declaraciones a la cadena Rudaw que los soldados tienen “heridas leves”, si bien cuatro de ellos “han sido trasladados al hospital”, y confirmó que no hay víctimas entre las fuerzas kurdas.

*Con información de AFP