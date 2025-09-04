CBS News, uno de los medios de comunicación más respetados de Estados Unidos, pudo confirmar que dos aviones de combate venezolano F-16, fuertemente armados, sobrevolaron el USS Jason Dunham, uno de los buques de guerra enviado por Estados Unidos para ayudar a combatir el tráfico de droga en el Caribe.

Varios funcionarios del Departamento de Defensa describieron la acción como una “demostración de fuerza”, según el medio.

El Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis, forma parte de una flotilla de buques de guerra estadounidenses enviados a la región en las últimas semanas y que, según el Pentágono, han sido desplegados para atacar a organizaciones criminales y al narcoterrorismo.

Scoop: Two-armed Venezuelan F-16 fighter jets flew over a US warship today--a show of force, @JimLaPorta and @charliecbs report. The USS Jason Dunham is among a flotilla of U.S. ships dispatched to target criminal organizations and narco-terrorism. @CBSNews https://t.co/w6Bp14z1if — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 4, 2025

“CBS News no pudo determinar qué acciones tomó el USS Jason Dunham, si hubo alguna, en respuesta al sobrevuelo", informó el medio.

Estados Unidos cuenta ya con varios buques de guerra en la zona, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, son algunos de ellos, con una destacada capacidad defensiva, tanto subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

Medios estadounidenses estiman en unos 4.000 los militares implicados en esta iniciativa centrada en el sur del Caribe, siempre en aguas internacionales, incluyendo el personal de varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de ataque.

USS Jason Dunham (DDG 109) en el mar. | Foto: Getty Images

El pasado primero de septiembre, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) difundió videos en los que se observa una fragata de la Armada custodiada por dos aviones Sukhoi que sobrevolaron la zona, como parte de la estrategia defensiva frente a la presencia de buques estadounidenses en el mar Caribe.

Las imágenes fueron difundidas apenas días después de que Washington ordenara movilizar una flotilla hacia el Caribe, integrada por destructores lanzamisiles y un submarino de ataque, en lo que se presenta como una operación para combatir el narcotráfico internacional.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció previamente el despliegue de drones y buques en sus aguas territoriales en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos.

“Vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, con la infantería marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, [...] patrullas navales [...] y buques de mayor porte en nuestras aguas territoriales”, dijo.

FANB desplegó fragatas y aviones cazas para patrullar costas venezolanas (Videos) https://t.co/TmDnT3F6HD pic.twitter.com/NRQdNSPg1w — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 31, 2025

La administración de Donald Trump, por su parte, sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela.

Cabe recordar que el despliegue de buques militares coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y la declaratoria como organización terrorista del llamado Cartel de los Soles, vinculada con el dictador venezolano.