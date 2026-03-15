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Benjamín Netanyahu reaparece en video y desmiente rumor viral: “¿Quieres contarme los dedos?"

Recientemente, circuló un video del primer ministro israelí que habría sido manipulado por inteligencia artificial.

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Redacción Mundo
15 de marzo de 2026, 12:26 p. m.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @AlertaMundoNews

En medio de la tensión que hay en Oriente Medio tras la ofensiva de Estados Unidas e Israel contra Irán y que ha salpicado a otros países, en redes sociales han circulado información y/o videos falsos que al final se terminan viralizando, documentando mal a las personas.

A propósito, recientemente se viralizó un video en el que apareció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciando un discurso desde un atril, al parecer manipulado con inteligencia artificial (IA) o se trataría de un efecto óptico.

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Tras la divulgación de dicho video, internautas de todo el mundo empezaron a apreciar supuestos errores en la cantidad de dedos de la mano del funcionario israelí. Mencionaban que aparecía con seis.

Lo anterior dio pie a que empezaran a rumorear en redes sociales sobre la posibilidad de que Netanyahu estaba muerto y que había sustituido por una versión digital realizada con inteligencia artificial (IA).

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Sin embargo, todo terminó en falsos rumores y un nuevo fake news, como los muchos que han circulado por estos días de tensión en Oriente Medio.

En las últimas horas de este domingo, 15 de marzo, Netanyahu apareció demostrando al mundo que no está muerto. En este también se ve al primer ministro israelí tomando un café y bromeando con que tiene cinco dedos y no seis.

En la grabación, Netanyahu aparece en un entorno informal diciendo: “Me muero de ganas de café... ¿quieres contarme los dedos?”. Lo anterior, ha sido interpretado como un gesto irónico de su parte para demostrar que se encuentra bien.

El video que se viralizó sobre Netanyahu, en el que decían que supuestamente aparecía con seis dedos, es uno que él mismo compartió a través de X el pasado 13 de marzo.

El fragmento viralizado en redes sociales correspondió al segundo 0:33 de la intervención.

De hecho, hay quienes mencionan que todo también se pudo tratar de un efecto óptico y que en realidad el supuesto dedo adicional del que hablaban en redes sociales, en realidad era un músculo de su mano que sobresalía junto a la sombra del dedo meñique.