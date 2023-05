Bobi, el perro más viejo del mundo cumplió 31 años

Este jueves 11 de mayo se conoció que el perro más viejo del mundo, Bobi, cumplió 31 años y que por este acontecimiento tan especial su dueño celebrará y hará una fiesta Portugal, de acuerdo con lo que indicó su propietario.

Cabe recordar que Bobi, es un Rafeiro do Alentejos de pura raza nacido el 11 de mayo de 1992, actualmente es el perro vivo más viejo del mundo según lo estableció el Guinness World Records y, además de esto, se le atribuye que es sabueso más viejo jamás registrado en el planeta.

Bobi, el perro más viejo del mundo cumple 31 años de edad. - Foto: Tomado de Instagram - @guinnessworldrecords

En este mismo sentido, Bobi recibirá a un centenar de admiradores y amigos, en donde se destaca la presencia de gente de otros países, esto con el fin de celebrar y hacer una fiesta de cumpleaños, la cual se celebrará el sábado 13 de mayo en la localidad de Conqueiros, según explicó su dueño, Leonel Costa, quien 38 años de edad.

“Mirarle es como recordar a las personas que formaron parte de nuestra familia y que desgraciadamente ya no están aquí, como mi padre, mi hermano o mis abuelos, que ya han dejado este mundo”, dijo Costa a Guinness. “Bobi representa a esas generaciones”, dijo el propietario del can en la página de Guinness World Records.

Vale destacar que este veterano perro olfateador viene de una estirpe de perros longevos, como su madre, Gira, que vivió hasta la avanzada edad de 18 años, una cifra bastante avanzada por tratarse de perros de media talla.

Por su parte, para el mes de febrero de este año Bobi destronó a un chihuahua, procedente de Ohio, llamado Spike, para hacerse con el título de perro más viejo del mundo.

s - Foto: Guinness World Records Instagram

Por otro lado, fue el Servicio Médico Veterinario del Ayuntamiento de Leiria y la base de datos de animales de compañía SIAC las que lograron confirmar la fecha de nacimiento de Bobi.

Que un perro de este tipo y clase cumpla 31 años de edad es algo totalmente asombroso y único, ya que el Rafeiro do Alentejos es una raza de perros guardianes de ganado, la cual tiene una vida media de 12 años.

Thomas Wadhouse, el hombre que tuvo la nariz más grande del mundo

Un hombre que vivía en la Inglaterra del siglo XVIII generó impacto en la comunidad de Yorkshire por las dimensiones de uno de sus órganos. Thomas Wadhouse tendría que convivir con lo inocultable, la nariz más grande del mundo, récord que a pesar de los años nadie ha podido quitarle.

La nariz de Wadhouse tenía el descomunal tamaño de 27 centímetros, lo que lo hizo acreedor de una fama nacional e internacional. La comunidad científica de la época no encontraban explicación a las razones por las que Thomas desarrolló una nariz tan grande.

La confusión científica fue tal que el caso quedó registrado en el Anomalies and Curiosities of Medicine, un libro de la época en el que se consignaban aquellas enfermedades consideradas extrañas y sin solución.

Thomas Wadhouse - Foto: Twitter: @Ripleys

El Ripley’s Believe It Or Not, un museo de Londres se encuentra ubicada en figura de cera que representa lo que era la cabeza de Thomas Wadhouse a escala real. Figura que es sin duda una de las paradas del recorrido que mayor impacto genera en los visitantes.

La información que se tiene sobre este hombre no es muy profunda debido a los siglos que han pasado desde la época en la que vivió. Pero se sabe que nació en épocas fechas cercanas al año 1730 en Yorkshire, Inglaterra.

Además, algunas organizaciones especializadas en la conservación historia del Reino Unido no descartan que los padres de Thomas Wadhouse hayan sido un par de hermanos que practicaron el incesto. Situación que tendría relación con la deformidad en el rostro de aquel hombre, según el sitio History of Yesterday.

El incesto visto desde el punto de vista científico aumenta las probabilidades de presentar alteraciones genéticas en futuras generaciones, así lo explica el portal Enciclopedia Humanidades.