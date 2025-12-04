Suscribirse

Candidato favorito de Trump retoma la ventaja en las presidenciales de Honduras

Trump irrumpió en la recta final de las elecciones al llamar a los hondureños a votar por Asfura.

Redacción Mundo
5 de diciembre de 2025, 2:55 a. m.
Honduras presidential candidate of the National Party Nasry Asfura walks to cast his vote in Tegucigalpa on November 30, 2025. Hondurans voted for president on Sunday amid threats by US President Donald Trump to cut aid to the country if his preferred candidate loses. (Photo by Johny MAGALLANES / AFP)
Nasry Asfura | Foto: AFP

El empresario derechista Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, retomó este jueves, 4 de diciembre, la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, aunque sigue en empate técnico con el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Asfura, de 67 años y del Partido Nacional (PN), había tomado la delantera el domingo cuando se celebraron los comicios generales, pero el martes, tras problemas en el sistema informático, fue superado por Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL).

Contabilizado el 86,58% de los votos, Asfura está al frente con 40,25% frente a 39,40% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, hace un gesto al emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025.
El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, hace un gesto al emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. | Foto: AFP

El CNE interrumpió la difusión de datos la madrugada del lunes, lo que provocó que Trump amenazara con “consecuencias graves” para Honduras si decidían “cambiar los resultados”.

Se reactivó al día siguiente, pero volvió a interrumpirse el miércoles durante tres horas por mantenimiento del sistema.

Contexto: Donald Trump lanza amenaza a país latinoamericano ante supuesto intento de fraude electoral en elecciones presidenciales

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó este jueves que están ingresando al sistema las actas que no pudieron ser transmitidas el día de la elección. Luego, juntas especiales incluirán aquellas que presenten inconsistencias.

“Todo esto completará (...) el escrutinio final al 100%”, agregó Hall, quien pidió “paciencia” a los candidatos. “La prisa a veces es enemiga de la legitimidad”, sostuvo.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 15: Honduras Liberal Party candidate for the Honduran elections, Salvador Nasralla, poses for Europa Press cameras at the Hotel Continental, Oct. 15, 2025, in Madrid, Spain. Founder of the Anti-Corruption Party in 2011, he was a presidential candidate in 2013 and 2017, leading an opposition coalition in one of the country's most controversial elections. In 2022 he was the first presidential appointee alongside Xiomara Castro. He is known as "El señor de la television" for his trajectory in media. (Photo By A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

Este escrutinio a cuentagotas mantiene en vilo a la empobrecida nación centroamericana, golpeada además por la violencia del narcotráfico y las pandillas, y la corrupción.

Trump irrumpió en la recta final de las elecciones al llamar a los hondureños a votar por Asfura, a quien considera “amigo de la libertad”.

También indultó al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico. Hernández quedó libre el lunes.

El mandatario estadounidense tilda a Nasralla, de 72 años, de “casi comunista” porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Presidente Donald Trump
El Presidente Donald Trump sueditó su apoyo en las elecciones de Honduras | Foto: Getty Images

Sin embargo, el comunicador, que abandonó el gobierno izquierdista el año pasado, se declara admirador de los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Con información de AFP*

