Caos aéreo en Alemania, cerrado el aeropuerto de Berlín por huelga

Todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Berlín fueron cancelados el miércoles debido a una huelga del personal de tierra, que considera insuficientes las propuestas de aumento salarial de la dirección, informaron el aeropuerto y representantes del personal.

El aeropuerto de la capital alemana pidió buscar opciones alternativas para los 300 despegues y aterrizajes con unos 35.000 pasajeros previstos durante la jornada. El sindicato Verdi, que convocó la huelga, exige un aumento salarial de 500 euros mensuales (unos 545 dólares) durante un periodo de 12 meses para los 6.000 empleados de asistencia en tierra y seguridad del aeropuerto de Berlín.

El sindicato considera que el actual proceso de negociación colectiva no está logrando avances significativos y espera presionar a la dirección con esta huelga.

Se exige aumento salarial a los empleados de asistencia en tierra y seguridad del aeropuerto de Berlín. Getty Images / Autor: yacobchuk - Foto: Getty Images / Autor: yacobchuk

El aeropuerto de Berlín es el tercero con más tráfico de Alemania, después de Fráncfort y Múnich.

“Las propuestas actuales de la patronal están muy por debajo de las reivindicaciones de los trabajadores, tanto en términos de aumento como de duración”, declaró el sindicato en la televisión pública.

Verdi espera que 1.500 empleados participen en el paro de 24 horas. Los vuelos se reanudarán el jueves por la mañana, informó el aeropuerto.

La inflación récord registrada en Alemania en los últimos meses, con un máximo del 10,4% en octubre, ha tensado las negociaciones salariales anuales en los distintos sectores de la economía del país.

Todos los vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto de Berlín después de que el personal de tierra se declarara en huelga para presionar. sus demandas de salarios más altos. La huelga afectó a unos 300 vuelos desde y hacia la capital alemana. (Christoph Soeder/dpa via AP) - Foto: AP

Economía en recuperación

El Gobierno alemán espera que el PIB crezca finalmente este año un 0,2%, con lo que esquivaría la recesión del -0,4% pronosticada en octubre, afirmaron personas familiarizadas con las nuevas previsiones que se publicarán este miércoles.

Sin embargo, el Ejecutivo germano rebajó al 1,8% sus expectativas de crecimiento para 2024 desde el 2,3% proyectado inicialmente, según fuentes que prefieren permanecer en el anonimato.

El propio canciller alemán, Olaf Scholz, dijo la semana pasada a ‘Bloomberg’ que estaba seguro de que el país escaparía de la amenaza de recesión este año a pesar del encarecimiento de la energía por la guerra de Ucrania.

El ministro alemán de Economía y Clima, Robert Habeck, habla durante la presentación del "Informe Económico Anual del Gobierno 2023" en Berlín, Alemania, el miércoles 25 de enero de 2023. (Michael Kappeler/dpa via AP) - Foto: AP

Scholz señaló que la diversificación del suministro de gas ha sido crucial para la recuperación de la actividad. De hecho, la Oficina Federal de Estadísticas ha desvelado que la economía alemana probablemente se estancó en el cuarto trimestre de 2022 y evitó contraerse como se preveía.

Este martes, S&P Global ha desvelado que el PMI compuesto de Alemania acusó una caída mínima de la actividad total, pues aumentó del 49,0 de diciembre al 49,7 en enero, su máximo desde julio de 2022, fruto de una revitalización del sector servicios. Sin embargo, la producción manufacturera continuó en declive.

Alemania confirma que enviará 14 tanques Leopard 2 a Ucrania

El Gobierno de Alemania confirmó este miércoles que enviará tanques Leopard 2 a Ucrania para reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas frente a las rusas, después de días de especulaciones en torno a la posición que finalmente adoptaría Berlín.

“Esta decisión sigue nuestra línea ya conocida de apoyar a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades”, dijo Scholz, durante una reunión del Gobierno en la que también ha defendido la necesidad de coordinarse en este ámbito con otros socios internacionales.

El Ejecutivo explicó en un comunicado que Alemania entregará 14 Leopard 2A6 que figuran en el arsenal de las Fuerzas Armadas alemanas. Espera reunir en un corto periodo dos batallones de tanques, con vistas también a proporcionar formación, logística y munición.

Estos son los tanques Leopard que darían los aliados al ejército de Ucrania para repeler la invasión de Rusia. - Foto: getty Images / Morris MacMatzen

El canciller alegó ante el Parlamento que, desde el inicio del conflicto, Alemania se ha ceñido al principio de evitar una mayor escalada bélica, rechazando que esto implique hacer poco en materia de ayuda. “Alemania siempre ha estado a la cabeza en lo que se refiere a apoyar a Ucrania”, recalcó, según la agencia DPA.

Berlín, no obstante, mantiene como líneas rojas el despliegue de aviones de combate o de tropas sobre el terreno, algo que según Scholz debería estar “claro”.

“No enviaremos tropas en ninguna circunstancia. No habrá una implicación directa de militares de la OTAN”, explicó, para acto seguido apuntar que no solo es su posición, sino también la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

*Con información de AFP y Europa Press.