Cocodrilo escapó de una reserva natural y muere tras ser atropellado

Un cocodrilo de tres metros fue visto en la carretera de la provincia de Guayas, Ecuador, motivo por el cual sorprendió a los peatones obstruyendo el tráfico. El animal silvestre salió de la Reserva Manglares Churute.

No obstante, tiempo después se conoció que el cocodrilo fue atropellado y acto seguido murió por la gravedad de las heridas. De acuerdo con la entidad el animal estaba en proceso para el monitoreo y observación.

Es importante mencionar que la Reserva Ecológica Manglares Churute es una de las áreas más protegidas del Golfo de Guayaquil. La reserva cuenta con 50 mil hectáreas con numerosas lagunas y esteros.

Los hechos ocurrieron en Ecuador. - Foto: Getty Images

Este establecimiento fue una de las primeras áreas protegidas en Ecuador, específicamente en hectáreas de Churute y el Parque Nacional Machalilla.

Según medios locales, el reptil fue atropellado en el kilometro 47 de la carretera Durán-Naranjal. Los transeúntes aseguran que el cadáver estuvo en medio de la vía, provocando un embotellamiento en la carretera.

La Reserva a través de sus redes sociales, afirmó que el animal fue embestido por un vehículo pesado y murió por aplastamiento. Luego del rescate y la revisión del personal se pudo establecer que el cocodrilo tenía dañados los órganos del sistema digestivo. El reptil fue recogido por bomberos, pobladores y policías al patio del área administrativa de la reserva.

María José Molineros de la Fundación Sacha, afirmó a través de su cuenta de Twitter que “sería interesante saber del Servicio Integrado de Seguridad (ECU911) si hubo reportes del tema y medir si el resultado fue producto de la inacción o por la falta de aviso a las autoridades, lo que nos ayudaría a detectar en dónde está el problema en estos casos antes de que muera el animal (que ya estuvo horas antes en riesgo)”.

Por su parte, la Red Ecuatoriana de Monitoreo de Fauna Atropellada en su cuenta de Twitter lamentó la muerte del cocodrilo atribuida al “exceso de velocidad” de los conductores en la vía.

El cocodrilo sufrió grandes heridas. - Foto: Getty Images

El gato que se metió a la boca de un cocodrilo

A través de las redes sociales se viralizó la valiente hazaña de un gato que, increíblemente, fui la oportunidad de obtener un poco de comida y sin pensar mucho en los peligros de obtenerla, decidió meterse en la boca de un cocodrilo para sacarla y alimentarse. Pues bien, todo quedó grabado y rápidamente difundido en las plataformas digitales.

Las imágenes dejaron una ola de comentarios, mismos que van dirigidos hacia la veracidad del video y otros tantos que hablan sobre la valentía del gato, la habilidad con la que habría logrado su cometido sin un solo rasguño, con la carne en su pata y el depredador sin amenazarlo por quitársela de nuevo.

Pues bien, en las imágenes compartidas por el usuario de Instagram @swiss_catstagram se logra ver como, justo después de que el felino se acerque delicadamente hacia el cocodrilo, y cuando saca el pedazo de carne el cocodrilo se mueve un poco asustando al gato, sin embargo, este termina su cometido y saca la comida desde el hocico del animal de la familia de los reptiles.

Los usuarios en internet alabaron al gato por su hazaña. Instagram:@swiss_catstagram - Foto: Instagram:@swiss_catstagram

Ante tales hazañas, el gato fue alabado en la red social y su habilidad puesta en alto, por muy peligrosa que haya sido la ejecución del plan para obtener comida, algunos indicaron que el felino se atrevió a tanto por tener “7 vidas”, como se suele creen comúnmente sobre estos animales.

“Es muy valiente”, “cuando tienes 7 vidas y no sabes qué hacer”, “el servicio dental más suave”, “no puede ser real”, “porque los hombres viven más que los gatos”, “un gatito normal en Ohio”, “trabajo más inteligente que duro”, “sus amigos no le van a creer”, “la única razón por la que está bien es porque al cocodrilo le falta parte de la mandíbula inferior”, “el gato más valiente que he visto”, son algunos de los comentarios sobre la hazaña.