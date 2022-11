COP27, la reunión mundial para tomar decisiones en torno a la lucha contra el cambio climático

El mundo siente las consecuencias del monstruo climático que ha creado. A pesar de las múltiples conferencias y los acuerdos de Kioto y París, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han pasado de una concentración de 350 partículas por millón a 414 y las emisiones han aumentado 67 por ciento. Ahora, los líderes mundiales se reúnen durante cinco días en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, para plantear nuevos objetivos contra la lucha por el cambio climático.

En el informe especial de 2018, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas advirtió que solo tenemos hasta 2030 para prevenir los peores impactos del cambio climático. Sin embargo, poco ha cambiado desde entonces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con excepción de los impactos derivados de la pandemia por la covid-19.

Aunque en el acuerdo climático de París de 2015 se acordó limitar el calentamiento a 1,5 °C; según el informe de Unep, la estimación es que el calentamiento global podría llegar a los 2,6 °C hacia fines de siglo, lo que ocasionaría más desastres naturales y nuevas enfermedades.

Frase

“Pareciera que, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal (...) atentó contra la vida de la vicepresidenta”,

Afirmó Alberto Fernández, presidente de Argentina.

Cifra

150 personas murieron

la noche del 31 de octubre en Seúl, Corea, luego de una estampida de miles de jóvenes que celebraban Halloween en un populoso sector de esa ciudad.

Foto

¡Santa Muerte!

México celebra el Día de los Muertos y los devotos exhiben estatuas ornamentadas de la Santa Muerte, asociada con la curación, la protección y la entrega segura al más allá. Esta es una de las tradiciones mexicanas más arraigadas en ese país.

Corea del Norte

Misiles en el cielo

Kim Jong-un está desatado y ha redoblado sus provocaciones con el lanzamiento de otros tres misiles balísticos. Ante esta situación, la Fuerza Aérea surcoreana anunció el jueves que extenderá su operación aérea conjunta con Estados Unidos, en respuesta a las recientes acciones de Corea del Norte.

A estos dos países se le suma el apoyo de Japón; pues el viceministro japonés de Asuntos Exteriores, Takeo Mori, dijo que “la intensificación de las actividades nucleares y de misiles de Corea del Norte (...) constituye un desafío claro y serio para la comunidad internacional”. Según indicaron los militares surcoreanos, el rango del misil de largo alcance lanzado por Corea del Norte equivalía a 15 veces la velocidad del sonido.

El Salvador

Destrucción de tumbas

Las acciones del presidente Nayib Bukele son aclamadas por los salvadoreños y puestas en la mira de los defensores de los derechos humanos. En los últimos días, el más controversial de sus actos ha sido derrumbar tumbas. Los sepulcros pertenecían a pandilleros de la Mara Salvatrucha. De acuerdo con información de medios locales, los pandilleros rendían homenajes en estos lugares.

“Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos”, escribió el viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna, en su cuenta de Twitter. Entre tanto, la administración confirmó que casi 60.000 miembros de pandillas estaban en custodia policial desde que se dispuso ese instrumento como manera para enfrentar a grupos al margen de la ley.

Ucrania

¿Todo se vale?

La preocupación internacional sobre el uso de elementos nucleares en la guerra entre Ucrania y Rusia es un debate que sigue en la agenda pública. Recientemente, The New York Times informó que altos jefes militares rusos han debatido sobre la posibilidad de que Moscú emplee un arma nuclear táctica en Ucrania. Según el medio neoyorquino, en estas conversaciones no estaba Vladímir Putin.

Sin embargo, eso fue motivo para que Estados Unidos declarara la preocupación que siente ante las armas nucleares. A Rusia, por su parte, no le agradaron los datos compartidos por el medio de comunicación y tal como afirmó Dimitri Peskov, miembro del Kremlin, Estados Unidos es culpable de “inflar” el debate sobre el armamento nuclear.