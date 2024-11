¿Cristina Fernández de Kirchner irá a la cárcel? Las claves del proceso contra la expresidenta argentina

Según se afirma, su participación habría sido más que activa. Por su parte, la expresidenta se defendió asegurando que es parte de una persecución política en su contra. “Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil, y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también. No se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón”, afirmó en un evento con sus seguidores políticos en Buenos Aires.