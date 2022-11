Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente por primera vez desde el atentado en septiembre

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció en público este viernes por primera vez desde el ataque que tuvo lugar a comienzos de septiembre, en el que un hombre le apuntó con un arma a centímetros de su rostro en las inmediaciones de su domicilio.

La política participó como invitada en un evento de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la que reclamó al actual presidente, Alberto Fernández, medidas para paliar la inflación, al tiempo que ha defendido su gestión al frente del país y optar por su candidatura para desarrollar el Frente de Todos en las elecciones de 2019.

“Yo tenía la responsabilidad como la fuerza más representativa después de las elecciones 2017 de tomar una decisión y que el peronismo ganara las elecciones”, defendió durante su intervención, que se ha extendido más de una hora, según dijo el diario Clarín.

Además, hizo referencia a la agresión que sufrió hace dos meses, al hilo de lo que ha afirmado que la justicia “no van a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima”, tras lo que ha indicado que son conclusiones que ha sacado durante este tiempo.

Según recogió la agencia Télam en el encuentro, la vicepresidenta ha sido recibida al grito de “Cristina presidenta” por sus seguidores. Además, el diputado del FdT Eduardo Valdés ha destacado que “hay Cristina para reato” y ha puesto en valor que esta haya elegido reaparecer junto a los trabajadores “que son a quienes ella siempre quiso representar y nunca traicionó”.

En el mismo sentido, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) señaló que a pesar de todo lo que ocurrió, si alguno creyó que esto la iba a amedrentar o la iba a acobardar, se equivocó”.

Cristina Fernández acusó a empresarios cercanos al macrismo de estar tras el atentado en su contra en Argentina

Vale la pena recordar que Fernández dijo que el hecho que por poco le causa su muerte no fue producto de simples indignados, sino que habría sido orquestado por empresarios ligados al expresidente de ese país Mauricio Macri.

“Los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó a Argentina”, dijo la expresidenta durante un evento público en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la zona de Pilar, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

Cristina Fernández recordó el atentado y dio detalles del episodio por el que tuvo que pasar el pasado 1.° de septiembre, cuando un hombre se infiltró en medio de los seguidores de la expresidenta e intentó dispararle con una pistola en la cabeza. Hecho que afortunadamente no se concretó debido a que el homicida no logró disparar el arma de fuego.

“Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza”, dijo en el acto la expresidenta y luego agregó: “Dicen los psiquiatras que es mucho mejor, porque el trauma es algo que no puede olvidarse”.

La vicepresidenta estuvo acompañada en Pilar por muchos de sus seguidores que la respaldan y apasionadamente se lo demuestran. Teniendo presente que también tiene un sector grande del país en su contra. Lo que hace que Argentina viva una alta polarización, al igual que sucede en varios países de la región.

La justicia argentina ordenó el pasado martes liberar a una joven acusada de complicidad por el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras lo cual se mantienen tres personas procesadas y detenidas por el hecho, según un fallo divulgado de manera pública.

La Cámara Federal de Apelaciones (segunda instancia) dictó la falta de mérito para inculpar a Agustina Díaz al considerar que hasta el momento no hay suficientes pruebas contra la joven de 21 años. Sin embargo, la justicia no la ha sobreseído definitivamente.

En cambio, la cámara mantuvo el procesamiento por cómplice y la prisión preventiva de Gabriel Carrizo, de 27 años, líder de la llamada banda de los copitos, un grupo de vendedores ambulantes de algodón de azúcar.