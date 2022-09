Críticas a Pedro Castillo, presidente de Perú, por su discurso ante la ONU. ¿Qué dijo y cómo reaccionaron sus opositores?

El presidente de Perú, Pedro Castillo, vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por el discurso que pronunció ante casi un centenar de asistentes en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El mensaje de Castillo, en el encuentro número 77 del organismo internacional, centró el tema de discusión en el país suramericano y que sus detractores han utilizado para reafirmar su desacuerdo con la gestión que viene adelantando desde el 28 de julio de 2021.

Una de las primeras en mostrar su inconformidad y señalar las que a su juicio son palabras incongruentes en la práctica, fue la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, quien acusó al Gobierno actual de dejar sin presupuesto educativo a los jóvenes.

“Pedro Castillo hablando en la ONU de ‘transformar’ la educación y acá recorta el presupuesto para Beca 18, aun sabiendo que los únicos afectados son los jóvenes estudiosos pero sin recursos. Otra vez la doble moral de este Gobierno. Ministro Serna, ¡responda!”, señaló la legisladora en su cuenta de Twitter.

A Yarrow se le unieron otros miembros del Congreso como Alejandro Aguinaga, del partido Fuerza Popular (mismo al que pertenece quien fue su adversaria electoral, Keiko Fujimori). Según Aguinaga, Castillo no está en la capacidad de representar al país en eventos internacionales.

“Luego de los discursos de @PedroCastilloTe en el marco de la 77 Asamblea General ONU ya no debe participar en estas cumbres si no está mejor asesorado. No se da cuenta que representa al país y lo único que hace es dejarnos en vergüenza a nivel mundial” (sic), afirmó.

¿De qué habló Castillo ante la ONU?

En su mensaje, Castillo hizo un llamado a “respetar el derecho humano a la alimentación”, ante lo que recalcó la necesidad de “dar continuidad al acuerdo que permite la exportación de cereales ucranianos (...) y las exportaciones de fertilizantes, cuya carencia está agobiando a los agricultores más pobres del mundo en desarrollo”.

El mandatario se refirió además a la tensión en Oriente Medio y consideró como “indispensable” una solución que conduzca a una “Palestina independiente y viable”, así como un Israel con “fronteras seguras” y, en consecuencia, se llegue a la paz duradera. Además, anunció que su país daría lugar a una representación diplomática en Palestina.

Otro punto que destacó Castillo, en su segunda ocasión ante el pleno de la ONU, fue en relación con los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas al subrayar que “Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de Argentina (...) y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones para concretar ese objetivo”.

Las críticas a su presentación continuaron lloviendo en el sector político peruano. El congresista Edward Málaga rechazó la participación del mandatario en Nueva York, en la que Castillo también instó a trabajar contra la corrupción.

“Voté en contra de autorizar su viaje a Nueva York justamente para evitar estas situaciones. Algún colega argumentó que la autorización era para el Presidente, no para Pedro Castillo. Yo no sé ustedes, pero más que a un presidente representándonos, yo veo ahí a Castillo dando vergüenza ajena” (sic), indicó Málaga.

SEMANA consultó con analistas para conocer sus impresiones del discurso. Expertos como el peruano Enzo Elguera aseguraron que “el país esperaba que tuviese una posición frente a nuestras posibilidades de país, en cuanto a la proyección internacional (...)”.

Para Elguera, “la clase política peruana le dio mayor importancia a enfocar cómo el mandatario usó este escenario para poner en tela de juicio el respeto de la gobernabilidad”.

El Gobierno del vecino país continúa enfrentando una crisis que le ha llevado a ser citado (en más de una ocasión) para responder ante de pedidos de vacancia por “incapacidad moral” en el cargo.

Un día antes de su mensaje en Naciones Unidas, el presidente del Congreso, José Williams, le instó para que renunciara, alegando que el Ejecutivo no respaldaba la manera en que venía adelantando sus funciones (desde hace poco más de un año).