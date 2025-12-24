Mundo

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

Según Time and Date, este es el ranking de los primeros diez países en celebrar la Navidad.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 4:50 p. m.
Navidad 2025
Navidad 2025 Foto: Getty Images

La celebración de la Navidad es una festividad a escala global, en la que se comparten con la familia tradiciones y festividades. Sin embargo, la fiesta no comienza al mismo tiempo en todos los países, algunos inician antes y otros después, pero, ¿Qué país celebra primero esta importante fecha?

Inteligencia artificial vaticinó los signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en Navidad

Millones de personas se reúnen para celebrar el 25 de diciembre, y la isla de Navidad en Kiribati, (conformado por 33 islas a lo largo de una vasta extensión oceánica), es la primera en celebrarla todos los años.

Estatua del Niño Jesús con una vela encendida
Primeros Países en celebrar la Navidad Foto: Getty Images

Kiritimati, conocida en español como Isla de Navidad, hace parte de las Islas de la Línea y es considerada la isla coralina más grande del mundo en términos de superficie terrestre, además de ser uno de los territorios más aislados del planeta.

La mayoría de la población es cristiana, especialmente protestante, por lo que la Navidad tiene un fuerte componente religioso. Las iglesias organizan misas especiales, cánticos y representaciones de la Natividad, a las que asiste gran parte de la comunidad.

Noticias Estados Unidos

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

Mundo

Presunto profeta predice que Dios acabará con el mundo el 25 de diciembre de 2025 y construyó un ‘Arca de Noé’

Mundo

Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

Mundo

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Mundo

El momento en el que un médico golpea repetidamente a un paciente quedó grabado en un impactante video

Noticias Estados Unidos

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Mundo

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

Arcadia

Esta es la oración que debe realizar el 24 de diciembre de 2025 para la Nochebuena

Nación

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Tecnología

Paso a paso: cómo crear una playlist en YouTube para Navidad sin interrupciones

Top 10: Países que reciben antes la Navidad

La Navidad se celebra “antes o después” principalmente por la posición geográfica y los husos horarios, según Time and Date, este es el ranking de los primeros diez países en celebrar la Navidad:

Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router
  1. Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) 
  2. Nueva Zelanda (Islas Chatham
  3. Samoa 
  4. Tonga 
  5. Nueva Zelanda (Mainland) 
  6. Tokelau (N.Z.)
  7. Kiribati (Islas Fénix) 
  8. Fiyi
  9. Islas Marshall 
  10. Tuvalu 
Viajeros en Navidad y Año Nuevo
Kiribati es el primer lugar en celebrar la Navidad en el mundo Foto: Getty Images

¿Cuáles son los últimos en celebrar la Navidad?

  1. Isla Baker (Estados Unidos) 
  2. Isla Howland (Estados Unidos) 
  3. Samoa Americana
  4. Niue (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda) 
  5. Islas Midway (Estados Unidos) 
  6. Islas Jarvis (Estados Unidos, deshabitada)
  7. Arrecife Kingman (EE. UU.) 
  8. Atolón Palmyra (EE. UU.) 
  9. Hawái / Honolulu (EE. UU.) 
  10. Islas Cook (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda)

¿Por qué sucede esto?

La Tierra está dividida en 24 husos horarios, cada uno con una hora diferente. Por eso, cuando en un país es medianoche del 25 de diciembre, en otro todavía puede ser 24 de diciembre.

Frases y mensajes elegantes para enviar por WhatsApp en la noche de Navidad a familiares y amigos

Más importante aún es la línea internacional de cambio de fecha, que pasa principalmente por el océano Pacífico. Esta línea define dónde empieza un nuevo día.

El impacto global se profundiza por el efecto dominó de otros donantes. Reino Unido, Francia y Países Bajos también anunciarán recortes en cooperación internacional, afectando sistemas sanitarios, educativos y de abastecimiento de agua en decenas de países.
La Tierra está dividida en 24 husos horarios, cada uno con una hora diferente Foto: Getty Images

Kiribati ajustó su territorio para que todas sus islas estén del mismo lado de la línea de cambio de fecha, convirtiéndolas en algunos de los primeros lugares del mundo en recibir el 25 de diciembre. Así, cuando en Nueva York todavía es 24 de diciembre, en Kiritimati, Isla de Navidad, ya se celebra Navidad.

Mas de Mundo

Un menú casero y variado puede lograrse usando ingredientes comunes y fáciles de conseguir.

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

Eboh Noah

Presunto profeta predice que Dios acabará con el mundo el 25 de diciembre de 2025 y construyó un ‘Arca de Noé’

La pérdida de un ser querido, un cambio de residencia, o un duelo amoroso, son causas frecuentes de depresión. Y en Navidad esas emociones de tristeza, ante un hecho como estos, pueden exacerbarse.

Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

Los enchufes cambiarán en España

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Ciudad vieja de Quebec en Navidad

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

Narula ha sido suspendido, según informes.

El momento en el que un médico golpea repetidamente a un paciente quedó grabado en un impactante video

x

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Diosdado Cabello

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

Esto fue lo que dijo Machado.

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Papá Noel sigue su mágica travesía por el mundo

🔴En vivo| Así avanza la ruta de Papa Noel por el mundo para celebrar la Navidad: llega a Ashgabat, Turkmenistán, en su travesía

Noticias Destacadas