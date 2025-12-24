¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

La celebración de la Navidad es una festividad a escala global, en la que se comparten con la familia tradiciones y festividades. Sin embargo, la fiesta no comienza al mismo tiempo en todos los países, algunos inician antes y otros después, pero, ¿Qué país celebra primero esta importante fecha?

Millones de personas se reúnen para celebrar el 25 de diciembre, y la isla de Navidad en Kiribati, (conformado por 33 islas a lo largo de una vasta extensión oceánica), es la primera en celebrarla todos los años.

Primeros Países en celebrar la Navidad Foto: Getty Images

Kiritimati, conocida en español como Isla de Navidad, hace parte de las Islas de la Línea y es considerada la isla coralina más grande del mundo en términos de superficie terrestre, además de ser uno de los territorios más aislados del planeta.

La mayoría de la población es cristiana, especialmente protestante, por lo que la Navidad tiene un fuerte componente religioso. Las iglesias organizan misas especiales, cánticos y representaciones de la Natividad, a las que asiste gran parte de la comunidad.

Top 10: Países que reciben antes la Navidad

La Navidad se celebra “antes o después” principalmente por la posición geográfica y los husos horarios, según Time and Date, este es el ranking de los primeros diez países en celebrar la Navidad:

Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) Nueva Zelanda (Islas Chatham Samoa Tonga Nueva Zelanda (Mainland) Tokelau (N.Z.) Kiribati (Islas Fénix) Fiyi Islas Marshall Tuvalu

Kiribati es el primer lugar en celebrar la Navidad en el mundo Foto: Getty Images

¿Cuáles son los últimos en celebrar la Navidad?

Isla Baker (Estados Unidos) Isla Howland (Estados Unidos) Samoa Americana Niue (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda) Islas Midway (Estados Unidos) Islas Jarvis (Estados Unidos, deshabitada) Arrecife Kingman (EE. UU.) Atolón Palmyra (EE. UU.) Hawái / Honolulu (EE. UU.) Islas Cook (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda)

¿Por qué sucede esto?

La Tierra está dividida en 24 husos horarios, cada uno con una hora diferente. Por eso, cuando en un país es medianoche del 25 de diciembre, en otro todavía puede ser 24 de diciembre.

Más importante aún es la línea internacional de cambio de fecha, que pasa principalmente por el océano Pacífico. Esta línea define dónde empieza un nuevo día.

La Tierra está dividida en 24 husos horarios, cada uno con una hora diferente Foto: Getty Images

Kiribati ajustó su territorio para que todas sus islas estén del mismo lado de la línea de cambio de fecha, convirtiéndolas en algunos de los primeros lugares del mundo en recibir el 25 de diciembre. Así, cuando en Nueva York todavía es 24 de diciembre, en Kiritimati, Isla de Navidad, ya se celebra Navidad.