“Cuando usted lea este artículo yo estaré muerto”: Carlos Alberto Montaner defendió la eutanasia en su última columna

El pasado 29 de junio, el reconocido periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner murió a los 80 años en Madrid, España, según confirmaron sus familiares en un comunicado.

“Ha fallecido en su domicilio de modo apacible y acompañado de sus seres más queridos tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa”, señaló el documento conocido por CNN en Español. “En su nombre, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola, Gabriela y Claudia les dan las gracias a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le han manifestado tanto afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales”, subrayó el texto.

En las últimas horas se conoció una columna del fallecido escritor, la cual fue publicada de forma póstuma en el portal 14 y medio. “Cuando usted lea este artículo yo estaré muerto” se titula el texto en el que Montaner explica su decisión de morir a través de la eutanasia.

Para cumplir con esta determinación, el escritor manifestó que viajó el año pasado a España, país en el que residió durante cuatro décadas y en el que en marzo de 2021 se aprobó una ley que permite la muerte asistida.

Montaner nació el 3 de abril de 1943, en La Habana. - Foto: Fotograma, 00:05, El escritor Carlos Alberto Montaner en “Voces de Cuba” 8, YouTube/@vocesdecuba

“Viví 40 años en Madrid, mi intención era residir nuevamente en mi apartamento frente al parque de El Retiro, tengo la nacionalidad española y creo firmemente en la eutanasia y en la muerte asistida, como, afortunadamente, piensa más del 70 % de los españoles”, expresó.

Montaner afirmó que la columna póstuma la empezó a escribir a comienzos de 2022 y la terminó dictándola, debido a que tenía dificultades para escribir por la enfermedad que padecía, parálisis supranuclear progresiva (PSP), un “párkinson atípico y más agresivo”, según explicó.

Eutanasia - Foto: Getty Images

“Antes de que se me informara de un diagnóstico más severo, llegué a la conclusión de que no permitiría que el Parkinson que padecía desde hacía unos años me arrebatara más facultades. Para entonces, ya me había quitado la capacidad de improvisar oralmente, pero no la de escribir. Parece que el cerebro aloja las dos facultades en diferentes sitios. En cualquier caso, todo iría empeorando”, sostuvo.

El escritor, una de las voces más vehementes en su crítica al régimen comunista de Cuba, lugar donde nació en 1943, señaló que el objetivo de su artículo era promover un debate sobre la eutanasia: “Mi posición es apoyarla siempre que sea una elección voluntaria. De la misma manera que se donan los órganos en vida, creo que bastaría consignarlo por escrito o designar a una persona para que tome las decisiones en caso de que sea materialmente imposible asumir esa responsabilidad”.

Y agregó: “Así fue cómo, al llegar a Madrid en octubre del año pasado, entregué en la sanidad pública el documento en el que se establecen los cuidados y tratamientos de salud en situaciones extremas. Gracias al asesoramiento desde el principio de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) he podido, con el respaldo incondicional de mis seres queridos, superar todos los pasos burocráticos que exige una ley garantista. De ese modo, comencé el proceso legal que ha culminado en la aprobación de la prestación de ayuda para morir en mi caso, ya que, de acuerdo con lo que establece la ley, cumplo todos los requisitos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.

En la parte final de la columna, Montaner recordó a su esposa y reiteró que tomó la decisión de morir de forma asistida de “forma libre” y bajo sus creencias.

“Cumplo mi deseo de morir en Madrid, la ciudad que amo y en la que he compartido tanto junto a Linda, mi adorada mujer en las duras y en las maduras. Lo hago gozando todavía de la capacidad de expresar mi voluntad de ejercer mi derecho a finalizar mi vida de una forma libre y digna de acuerdo a mis creencias. No le doy más la lata, querido lector. Adiós”, concluyó.

Montaner profesor universitario y columnista de varios medios en América Latina, España y Estados Unidos, entre ellos CNN en Español.

Su fallecimiento provocó la reacción de personajes de la política como la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de Twitter envío un mensaje, acompañando el dolor que enfrenta la familia del periodista.

“Muy lamentable la partida de Carlos Alberto Montaner. Una pluma constante y estudiosa de los abusos cubanos y venezolanos. Fue un pedagogo sin pausa de los valores de la democracia. Hará mucha falta”, escribió el exmandatario en la red social.